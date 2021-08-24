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294萬起！Mercedes-AMG CLA 35/45 黯夜版 限時限量在台發售

▲ 294萬起！Mercedes-AMG CLA 35/45 黯夜版 限時限量在台發售
▲ 294萬起！Mercedes-AMG CLA 35/45 黯夜版 限時限量在台發售

2GameSome - 有車賞

2021-08-24 19:55:00

台灣賓士特別將旗下 CLA 車系以限時限量方式推出台灣限定的「黯夜版」，分別為 CLA 35 4MATIC Coupé 與 CLA 45 S 4MATIC+ Coupé 黯夜版，結合專屬 AMG 空力套件及 AMG 夜色套件，透過「進階黑化」強調特色主題。即日起限時限量在台發售，價格分別為 294 萬及 367 萬元起，預計 2022 年 1 月起開始陸續交車。

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台灣賓士特別將旗下CLA 車系以限時限量方式推出台灣限定的「黯夜版」，分別為 CLA 35 4MATIC Coupé 與 CLA 45 S 4MATIC+ Coupé 黯夜版，結合專屬 AMG 空力套件及 AMG 夜色套件，透過「進階黑化」強調特色主題。即日起限時限量在台發售，價格分別為 294 萬及 367 萬元起，預計 2022 年 1 月起開始陸續交車。

外觀進階黑化

CLA 35 4MATIC Coupé 與 CLA 45 S 4MATIC+ Coupé 黯夜版標準配備 AMG 夜色套件，將前保桿下擾流片及兩側分流片、側裙、後視鏡蓋、窗框、排氣尾飾管等設計細節全面「拉黑」，後側窗及後擋則採用深色玻璃。此外，黯夜版更限定搭載全黑 AMG 水箱護罩，CLA 35 4MATIC Coupé 採用黑色雙柵水箱護罩，CLA 45 S 4MATIC+ Coupé 則搭配全黑直瀑式設計，且車型銘牌一律使用黑色塗裝。

專屬於 CLA 35 4MATIC Coupé 與 CLA 45 S 4MATIC+ Coupé 黯夜版的「進階 AMG 空力套件」，亮黑色的加大前下擾流板、後保桿外側導流片、後下定風翼及加大固定式後擾流尾翼，增加下壓力與極限操駕時的穩定性。

性能表現維持既有調

CLA 45 S 4MATIC+ Coupé 黯夜版搭載代號 M139 的 2.0 升直列四缸渦輪增壓引擎，具備 421 匹最大馬力，最大扭力達到500 牛頓米，0-100km/h 加速進 4 秒內。CLA 35 4MATIC Coupé 黯夜版搭載 2.0 升渦輪增壓四缸引擎，最大馬力達 306 匹，配置AMG SPEEDSHIFT DCT 七速雙離合器跑車自手排變速箱以及 AMG Performance 4MATIC 四輪驅動系統，亦可在 4.9 秒內完成0-100km/h 加速直線加速。

Mercedes-AMG CLA 黯夜版簡易規格表】

車型

引擎

排氣量(c.c)

最大輸出

hp/Nm

變速箱

建議售價

(萬元起)

CLA 35 4MATIC Coupé 黯夜版

AMG 直列四缸缸內直噴 + Turbo

1,991

306 / 400

AMG SPEEDSHIFT DCT 雙離合器

七速自手排跑車變速箱

294

CLA 45 S 4MATIC+ Coupé 黯夜版

421 / 500

AMG SPEEDSHIFT DCT 雙離合器

八速自手排跑車變速箱

367

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