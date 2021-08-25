高壓增強天氣穩定　專家：週五開始高溫上看37度

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吳德榮說，由於8月上、中旬受行星尺度「西南季風」影響，帶來多雨天氣，故至昨天止，台北(氣象局)高溫達35.0度僅1天而已，為近年來少見；明日起至月底（31日），高溫升幅僅需1至2度，達36、37度，即可成為8月分氣溫最高的一段期間。
吳德榮說，昨天只有東部（花蓮光復鄉）最高溫達37.2度，其他地區高溫接近36度〔北部(新北新店區)35.5度，中部(雲林斗南鎮)35.6度，南部(屏東長治鄉)35.4度〕；昨日午後仍有強對流，有局部性大雷雨、大雨及豪雨等特報的發布。
吳德榮表示，最新(24日20時)歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，今天台灣在「太平洋高壓」邊緣，其沉降作用不足以壓制「不穩定度」的釋放，午後近山區有對流發展，山區及部分鄰近平地，皆應注意劇烈天氣的發生。各地上半天大多晴朗，紫外線為過量至危險級，應注意防曬，小心中暑。
今日各地氣溫：北部23至36度，中部23至36度，南部24至36度，東部24至37度。明(26)日「太平洋高壓」逐漸增強，各地大多晴朗炎熱，午後桃園以南山區及少部分鄰近平地仍應注意對流的發生。
吳德榮預測，週五至下週二（27至31日），「太平洋高壓」增強，各地晴朗炎熱，應注意防曬，高溫再略推升至36、37度以上，午後對流受到沉降作用的壓制，桃園以南山區及少部分鄰近平地仍有局部短暫陣雨的機率，範圍縮小。