喚起對Focus RS的記憶，Ford在歐洲市場推出Focus ST Edition底盤強化版!

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Ford在歐洲市場率先推出的Focus ST Edition在車色中多了一款與Fiesta ST相同的Azura Blue車漆，以更淡的水藍色調凸顯其不同的身分象徵，搭配亮黑水箱格柵、保桿飾條、後視鏡蓋、車頂、尾翼、擴散器後，在視覺感受上增添不少戰鬥氛圍，也順勢喚起了對上一代Focus RS的記憶，另外輪圈也換上新款19吋多幅樣式，重點是整體重量少了10%亦大幅減輕簧下重量；車艙內沒有太多變化，最明顯的便是將車縫線改為與車身相同的水藍色調讓內、外觀更趨於一致。
整體升級的醍醐味還是在更新後的懸吊系統，避震器換上由KW Automotive提供的雙管式雙向可調桶身，同時在圈狀彈簧外部漆上與車身相同的水藍色調，強化後的避震器在彈簧硬度上比起標準版ST多了50%，標準車高亦降低了10mm，透過可調桶身最多可讓車主再降至20mm，這套避震器還具備12種回彈反應及16種阻尼效果，端看車主喜歡哪種路感再對其加以微調，如果你覺得過於複雜，原廠準備有一份技術文件讓車主快速了喜歡的路感來作最適當的調整，甚至還有針對紐柏林賽道的專屬設定數值。
動力輸出未變動，同樣搭載2.3升EcoBoost四缸渦輪增壓引擎，最大馬力為280匹，扭力峰值為42.8公斤米，在eLSD電子限滑差速器的協助下可在5.7秒加速破100 km/h，極速可達250 km/h，除此之外還有一款輸出為190匹的2.0升柴油引擎ST版本提供給歐洲市場， 這款Focus ST Edition在歐洲報價為35,785英鎊(約新台幣140萬)起。