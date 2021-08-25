每個人都需要這酷東西，BMW 430i Convertible M Sport試駕

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硬變軟，更燦爛
當4 Series Convertible進入G23世代，外行人看水箱護罩，內行人針對的是頂篷用料。是的，從F33到G23機械架構上的其他變革，先前3 Series與4 Series Coupe上市時眾人已說得夠多，而設計部分，隸屬跑車產品線4 Series的大型化雙腎水箱護罩，以及由此而來向後蔓延的流暢線條，現也足教人看得順眼甚至由衷愛上，但眼前這輛430i Convertible M Sport真正值得玩味的，話說從頭還是那可開可闔的電動車頂機構，現在總算回歸軟質布頂，或許聽來不若F33的多片式電動硬頂酷炫，但實則再適合4 Series Convertible不過。
怎說？首先電動硬頂這20世紀末開始重新流行起的玩意，其實相對複雜也沈重，我們都知道，複雜表示體積龐大佔位子且維修難度高(要說容易壞或修起來貴亦可)，沈重亦即配重困難同時徒增油耗，無論何者，攸關空間機能、後勤養護、動態表現或節能效率皆硬不如軟，那為何先前那麼多車廠前仆後繼加入戰局，答案其實簡單，投趨勢所好一言足蔽之。
而今總算將4 Series Convertible從善如流改回軟篷，但在430i Convertible M Sport上，你可以看見即便闔上車頂線條依舊流暢滑順，這得歸功於多層式的布質軟頂內裡還夾了硬質塑形板，再加上精湛的布頂縫合手藝，單看剪影，甚至覺得根本與Coupe無異，而或許也因多層式設計外加硬材質交疊，430i Convertible M Sport闔上車頂後隔音簡直好到不可理喻，即便車水馬龍甚至暴雨灑落，車內依舊靜謐全然與一般車款無異，甚至由於外罩布料，阻減細碎噪音體感上似乎更有效率，坦白說無論自己所擁有過的幾輛敞篷車，或過往試駕記憶裡從無如此經驗，深深體會後自然十足驚艷。
少了車頂之後
只消花你18秒，在50km/h內速限下，你都可以一鍵開啟或關閉大片天空與好心情，倘若決定徜徉流動海風、燦爛陽光或月色灑落，430i Convertible M Sport將順道奉上路人豔羨目光，害羞否？大腳油門下去，2.0升渦輪增壓引擎那渾厚生動的258hp與45.8kg-m輸出旋即帶你絕塵而去，0-100km/h加速6.2秒當然夠快，再上去的中速域一樣鏗鏘有力，好消息則在於駕馭模式切換十足有感，想快想爽Sport模式足帶你上天堂，但若覺敞篷就是該開得優雅，Comfort模式更奉上超乎想像的路面熨平功夫，基本上我個人是建議後者啦，畢竟開太快不只頭髮容易亂，也容易讓與430i Convertible M Sport融合為一的美景稍縱即逝。
而無論何種模式下，這車均衡度與配重平衡依舊好得沒話說，你感覺不太出車頭或車尾不規矩，後軸但卻又總能在心緒亢奮下替你摩拳擦掌打抱不平，配合剛剛提到Comfort模式優異的舒適性格，用全方位形容一款敞篷車似乎有點怪，但對於430i Convertible M Sport來說剛好只是小菜。
倒是說起頭髮亂，若收起可藏匿於後座椅背裡的迴風網，坐進430i Convertible M Sport後座，同樣得以享受破風而行快意，以一款四座敞篷而言，其後座空間表現算在水準之上，就是那種比起2+2有過之但尚不及5座的狀態，若以170cm身高為標準，膝蓋算是剛剛好而頭部則還有些空間(關篷狀態)，椅背角度受限敞篷收納較直聳可理解，但手肘則苦於無處可置的窘境，不過車長五米內的篷仔車誰都有這問題，若時時後座滿載，理當也不會選擇這類車款自找麻煩。
你可以再下車看看
所以我打算拋下Personal CoPilot、多功HUD、虛擬儀錶、iDrive7.0或harman/kardon之類的配置都不管，逕自下車再次端詳430i Convertible M Sport之美，很有趣，這車其實只有不到4米8車長，卻在1米85車寬與上空扮相襄助後，帶來幾許大型敞篷GT氣勢，而如此觀感早在新世代Z4現身時便已初嚐，有時路上偶遇，甚至幾分SL-Class層峰想像，如今4 Series Convertible再來一次亦不過分意外，也正因這般越級視覺刻劃，加上試駕車選用深邃且饒富層次的Sanremo Green金屬漆色，讓這輛430i Convertible M Sport整體價值觀感扶搖直上，過往你直覺3或4 Series Convertible就是標準尺碼敞篷產品，而今卻可能發覺簡直自帶豪車丰采。
綜合上述，宜動、宜靜、宜野、宜家然後還越級奢華，正是體驗完430i Convertible M Sport後的唯一看法，本來標題打算下的是「我需要這酷東西」，但細細思量後發覺豈止是我，每個人理當都需要且想要這酷東西，如果你手握315萬元閒錢還沒這念頭，相信我，不是這車不夠好，只是你心境或眼界還不到...