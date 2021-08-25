AIT新任處長孫曉雅赴國發會 與龔明鑫談台美合作願景
美國在台協會（AIT）新任處長孫曉雅，24日下午與協會內高層一同赴國發會拜會主委龔明鑫，雙方就台美合作重要議題，包括台美數位經濟論壇(DEF)、雙語國家政策、重點產業合作、人才循環大聯盟(TCA)等廣泛交換意見。
記者林莞茜／綜合報導
2021-08-25 11:24:43
美國在台協會7月上旬宣布，將由孫曉雅出任任AIT台北辦事處新任處長，並於7月15日正式上任。孫曉雅為首位AIT女性處長，過去曾在1992年派駐台灣，對台灣風俗民情相當了解，日前她於檢疫期滿後，正式在7月27日上工，8月初即陸續安排與總統蔡英文、外交部長吳釗燮、衛福部長陳時中、經濟部長王美花等人會面，就台美合作夥伴關係交換意見。
國發會今（25）日發布新聞稿表示，孫曉雅在24日下午率AIT經濟組組長安恬（Dannielle Andrews）以及商務組組長歐德瑞（Brent Omdahl），首度赴國發會拜會主委龔明鑫。
龔明鑫表示，台美雙方有諸多可進行之合作項目，除持續雙邊既有的對話平台，如國發會與AIT共同籌辦之台美數位經濟論壇(DEF)，就數位經濟領域進行政策交流及促進商業合作外，針對我國刻正推動2030雙語國家之重要政策，歡迎美方在引進英語師資、助教及鼓勵雙方學校締結姊妹校等方面，與台灣強化合作交流。
在產業合作上，龔明鑫說，期待台美可就具未來性的產業，如數位及資訊安全、綠能、AI、物聯網、5G、生醫產業、電動車、低軌衛星等領域深化合作，並盼深化雙邊人才交流。
孫曉雅在與談中，呼應台美合作議題，並期待未來與國發會在各面向強化合作，並持續推動台美各領域的雙邊合作，在既有堅實基礎上，深化台美夥伴關係。