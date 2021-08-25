尋找亞洲電競車神─Porsche Gran Turismo Cup Asia Pacific保時捷亞太區電競賽即將展開

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保時捷歷年來曾舉辦過Porsche SimRacing Trophy以及Porsche E-sports Supercup等電競賽事，亦有籌組獨立的保時捷車隊，參與24 Hours of Le Mans Virtual 2020與IAA E-sports Days，成為汽車品牌投入電競領域的先驅者之一。日本保時捷繼Porsche Carrera Cup Japan與Porsche Sprint Challenge Japan之後，也接連在2019年與2020年舉辦了第三個賽車運動系列賽事：Porsche E-sports Racing Japan。
有鑑於此，今年Porsche Gran Turismo Cup Asia Pacific 將與亞太地區的4個市場聯合舉辦，包括台灣保時捷、日本保時捷、保時捷亞太以及韓國保時捷。此次賽事將是保時捷在亞洲舉辦的首場區域性電競賽事，而在台灣，此類型的賽事亦是首次舉辦。
台灣保時捷總裁Mathias Busse表示：「Porsche Gran Turismo Cup Asia Pacific競賽是我們擴大與粉絲溝通的最佳起點，讓車迷們在虛擬世界中也能更認識保時捷品牌；這是台灣保時捷邁向虛擬賽車的第一步，我們期待透過這個活動認識更多新世代的賽車迷，也請各位期待台灣保時捷的下一步。」
Porsche Gran Turismo Cup Asia Pacific將在9月及10月進行5回合線上預賽，每回合預賽各有2場比賽。預賽將於世界5大知名賽道舉行，包括保時捷曾在此摘下19次利曼24小時耐力賽冠軍，締造最高奪冠次數的法國薩爾特賽道(Circuit de la Sarthe)，舉辦世界耐力錦標賽(World Endurance Championship)的日本富士國際賽車場(Fuji International Speedway)、巴瑟斯特24小時耐力賽(Bathurst 24 Hour race)所在地─澳洲帕諾拉馬山賽道(Mount Panorama Circuit)，以及全球最知名的經典賽車世界聖地─英國古德伍德賽道(Goodwood Motor Circuit)。更令保時捷車迷和電玩迷們引頸期盼的，莫過於在Porsche Gran Turismo Cup Asia Pacific單一賽事中，可駕駛從車壇傳奇到現代經典的多部保時捷車款。舉例而言，於英國古德伍德賽道(Goodwood Motor Circuit)舉辦的預賽，便將以保時捷356A/1500 GS GT Carrera Speedster '56做為賽事用車。這款傳奇356是保時捷首款量產車，於1949年首度亮相，1955年首度大改款，並於1959年迎來第二次改款，1955年至1959年時期的車款便被稱為356A。自正式發表以來，保時捷356A擁有專為賽事而設計的高性能表現，持續精進的限量車款：1500 GS Carrera以及1500 GS GT Carrera，本質上堪為當時的GT3級距。
法國薩爾特賽道(Circuit de la Sarthe)預賽則採用保時捷919 Hybrid ’16。919 Hybrid既是跑車原型車，也是經典現代車款，是保時捷為世界耐力錦標賽(World Endurance Championships)以及利曼24小時耐力賽(Le Mans 24 hour)開發的混合動力系統原型車，綜效輸出為887BHP，經由混和動力系統傳遞到後軸驅動為493BHP，傳遞到前軸驅動為394BHP，車身總重875公斤，2.2秒可自靜止狀態加速到100 km/h，並於4.8秒內達到200km/h。
即將迎來的Porsche Gran Turismo Cup Asia Pacific首場賽事在日本富士國際賽車場舉行，並指定保時捷 911 RSR (991) '17為用車。此車源起1973年因應Group 4組別賽車而生的 Carrera RSR；RSR 系列多年來在賽車界立下無數輝煌戰績，911 RSR更是為賽車競技而生的猛獸，搭載4.0升自然進氣水平對臥引擎，動力輸出達502BHP。2017 年 6 月的利曼24小時耐力賽中，911 RSR絕大部分時間都維持領先地位，向跑車迷證明了其令人印象深刻的優越性能。今日，保時捷更使用尖端模擬器為 911 RSR備戰所有比賽，此一尖端模擬器協助保時捷準備ABB FIA 電動方程式世界錦標賽在內多項賽事。
台灣保時捷行銷處長Daniel Feucht 表示，「我們十分高興能在廣受線上賽車迷喜愛的虛擬賽車平台『跑車浪漫旅競速Grand Turismo Sport』舉行國際賽事！在這個遊戲可見到最經典的保時捷跑車356，以及純電跑車Taycan Turbo S等最新車款。生動的畫面設計和動態模擬，為虛擬賽車創造了驚險刺激的快感，這正是我們鼓勵所有喜愛賽車運動的朋友，無論是對保時捷、賽車或是電玩遊戲感興趣，都一定要參加 Porsche Gran Turismo Cup Asia Pacific的原因。」
來自台灣首支職業化車隊 MAVs Esports 以及最大的賽車電競俱樂部 SGAN Motorsports 成員之一的Jay，僅憑模擬訓練的經驗就曾駕駛實體賽車成功甩尾，這次受台灣保時捷邀請參加Porsche Gran Turismo Cup Asia Pacific。Jay分享了他的觀點：「其實我覺得自己更像是一個車迷，能夠參加Porsche Gran Turismo Cup Asia Pacific，實在令我非常興奮又期待，尤其所有選手都將以同一款車在同一條賽道上競爭，更能考驗選手本身的技巧、對賽道的熟悉度，以及對速度的掌控能力。」
Porsche Gran Turismo Cup Asia Pacific將以嚴謹地賽事進行，預賽時將以『Gran Turismo Sport』遊戲中個人累積積分分組，進行分組排位賽與爭先賽，最終預賽結束會以『Gran Turismo Sport』個人積分計算模式計算個人積分，除了比賽成績、秒數外，個人駕駛風格，包括：車損、胎損、油耗都會計算在內，最終以個人積分評出各地區前五名給予分站積分，五個分站後，再以個人成績最佳的三站累計出各地區預賽成績最高前五名，各參賽地區預賽總成績最高的前5名共20位選手將晉級下一階段的資格賽。各區冠軍以及資格賽總成績前6名選手，共計10位將可於決賽一決高下。成績優異的選手有機會獲得豐富的精品獎項，總冠軍更將受邀前往東京，進行一趟前所未有的難得旅程，還可在全新落成的Porsche Experience Centre保時捷體驗中心，享受熱血激昂的駕馭樂趣。台灣總積分前5名選手亦將獲得專屬電競外套，以及曲面螢幕或電競椅等電競好禮。詳情請見官網（連結請見下方）。
■ 賽事資訊
官方活動名稱：Porsche Gran Turismo Cup Asia Pacific
活動網址：URL - https://www.porsche.co.jp/ms/pgtcap/tw/ （請點擊連結獲取更多活動細節）
參加預賽方式： 從『Gran Turismo Sport』遊戲中選擇[SPORT模式]，點選「Porsche Gran Turismo Cup Asia Pacific」活動即可參與。比賽開始前15分鐘請事先登入準備。將從不同的預賽賽道中累積積分，決選出20名玩家晉級下一階段資格賽。參加對象年齡為18歲以上，未滿18歲可以參加線上預賽，但不具備晉級資格。
*Gran Turismo Sport遊戲亦可使用PlayStation®5
・預賽賽程 (台北時間：晚間8點，以及晚間9點30分)
| 回合
| 日期
| 賽道
| 賽車型號
| 第一回合預賽
| 9月5日
| Fuji International Speedway
富士國際賽車場
| 911 RSR (991) '17
| 第二回合預賽
| 9月19日
| Circuit de la Sarthe
法國 薩爾特賽道
| 919 Hybrid (Porsche Team) '16
| 第三回合預賽
| 10月3日
| Mount Panorama
澳洲 帕諾拉馬山賽道
| Cayman GT4 Clubsport '16
| 第四回合預賽
| 10月10日
| Goodwood Motor Circuit
英國 古德伍德賽道
| 356A/1500 GS GT Carrera Speedster ‘56
| 第五回合預賽
| 10月31日
| Circuit de Spa-Francorchamps
比利時 斯帕-弗朗科爾尚賽道
| 962 C '88
*1 “PlayStation” and “PS4” are registered trademarks of Sony Interactive Entertainment (SIE).
© 2019 Sony Interactive Entertainment Inc. Developed by Polyphony Digital Inc. "Gran Turismo" logos are registered trademarks or trademarks of Sony Interactive Entertainment Inc.
喜愛賽車類電競賽事的朋友，即將有個大放異彩的機會，與亞洲四大地區、11個國家的電競好手同場較量，於線上體驗保時捷經典名車與賽車，最終冠軍除了可前往日本東京Porsche Experience Centre保時捷體驗中心體驗外，甚至有機會與全球各地區好手爭舉全球總冠軍〈保時捷規劃中，依原廠公布為準〉，讓世界看見台灣的電競實力。