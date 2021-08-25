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尋找亞洲電競車神─Porsche Gran Turismo Cup Asia Pacific保時捷亞太區電競賽即將展開

▲ （圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）

Carture 車勢文化

2021-08-25 13:25:21

賽車運動是保時捷DNA的重要組成，隨著電競賽事蓬勃發展，電競賽車也成為部分車廠重點發展項目，其中擁有深厚賽車DNA的保時捷當然不落人後，2021年下半年，台灣保時捷更將把由保時捷官方舉辦的電競賽事帶進台灣，導入由台灣保時捷將與日本保時捷、保時捷亞太以及韓國保時捷共同舉辦Porsche Gran Turismo Cup Asia Pacific賽事，將競爭出總冠軍，將可前往日本東京全新落成的Porsche Experience Centre保時捷體驗中心實際體驗保時捷車款。

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保時捷歷年來曾舉辦過Porsche SimRacing Trophy以及Porsche E-sports Supercup等電競賽事，亦有籌組獨立的保時捷車隊，參與24 Hours of Le Mans Virtual 2020與IAA E-sports Days，成為汽車品牌投入電競領域的先驅者之一。日本保時捷繼Porsche Carrera Cup Japan與Porsche Sprint Challenge Japan之後，也接連在2019年與2020年舉辦了第三個賽車運動系列賽事：Porsche E-sports Racing Japan。

有鑑於此，今年Porsche Gran Turismo Cup Asia Pacific 將與亞太地區的4個市場聯合舉辦，包括台灣保時捷、日本保時捷、保時捷亞太以及韓國保時捷。此次賽事將是保時捷在亞洲舉辦的首場區域性電競賽事，而在台灣，此類型的賽事亦是首次舉辦。

台灣保時捷總裁Mathias Busse表示：「Porsche Gran Turismo Cup Asia Pacific競賽是我們擴大與粉絲溝通的最佳起點，讓車迷們在虛擬世界中也能更認識保時捷品牌；這是台灣保時捷邁向虛擬賽車的第一步，我們期待透過這個活動認識更多新世代的賽車迷，也請各位期待台灣保時捷的下一步。」

保時捷919 Hybrid於Gran Turismo Sport遊戲畫面。
保時捷919 Hybrid於Gran Turismo Sport遊戲畫面。
Porsche Gran Turismo Cup Asia Pacific將在9月及10月進行5回合線上預賽，每回合預賽各有2場比賽。預賽將於世界5大知名賽道舉行，包括保時捷曾在此摘下19次利曼24小時耐力賽冠軍，締造最高奪冠次數的法國薩爾特賽道(Circuit de la Sarthe)，舉辦世界耐力錦標賽(World Endurance Championship)的日本富士國際賽車場(Fuji International Speedway)、巴瑟斯特24小時耐力賽(Bathurst 24 Hour race)所在地─澳洲帕諾拉馬山賽道(Mount Panorama Circuit)，以及全球最知名的經典賽車世界聖地─英國古德伍德賽道(Goodwood Motor Circuit)。更令保時捷車迷和電玩迷們引頸期盼的，莫過於在Porsche Gran Turismo Cup Asia Pacific單一賽事中，可駕駛從車壇傳奇到現代經典的多部保時捷車款。舉例而言，於英國古德伍德賽道(Goodwood Motor Circuit)舉辦的預賽，便將以保時捷356A/1500 GS GT Carrera Speedster '56做為賽事用車。這款傳奇356是保時捷首款量產車，於1949年首度亮相，1955年首度大改款，並於1959年迎來第二次改款，1955年至1959年時期的車款便被稱為356A。自正式發表以來，保時捷356A擁有專為賽事而設計的高性能表現，持續精進的限量車款：1500 GS Carrera以及1500 GS GT Carrera，本質上堪為當時的GT3級距。

法國薩爾特賽道(Circuit de la Sarthe)預賽則採用保時捷919 Hybrid ’16。919 Hybrid既是跑車原型車，也是經典現代車款，是保時捷為世界耐力錦標賽(World Endurance Championships)以及利曼24小時耐力賽(Le Mans 24 hour)開發的混合動力系統原型車，綜效輸出為887BHP，經由混和動力系統傳遞到後軸驅動為493BHP，傳遞到前軸驅動為394BHP，車身總重875公斤，2.2秒可自靜止狀態加速到100 km/h，並於4.8秒內達到200km/h。

保時捷911RSR於Gran Turismo Sport遊戲畫面。
保時捷911RSR於Gran Turismo Sport遊戲畫面。
即將迎來的Porsche Gran Turismo Cup Asia Pacific首場賽事在日本富士國際賽車場舉行，並指定保時捷 911 RSR (991) '17為用車。此車源起1973年因應Group 4組別賽車而生的 Carrera RSR；RSR 系列多年來在賽車界立下無數輝煌戰績，911 RSR更是為賽車競技而生的猛獸，搭載4.0升自然進氣水平對臥引擎，動力輸出達502BHP。2017 年 6 月的利曼24小時耐力賽中，911 RSR絕大部分時間都維持領先地位，向跑車迷證明了其令人印象深刻的優越性能。今日，保時捷更使用尖端模擬器為 911 RSR備戰所有比賽，此一尖端模擬器協助保時捷準備ABB FIA 電動方程式世界錦標賽在內多項賽事。

保時捷962C於Gran Turismo Sport遊戲畫面。
保時捷962C於Gran Turismo Sport遊戲畫面。
台灣保時捷行銷處長Daniel Feucht 表示，「我們十分高興能在廣受線上賽車迷喜愛的虛擬賽車平台『跑車浪漫旅競速Grand Turismo Sport』舉行國際賽事！在這個遊戲可見到最經典的保時捷跑車356，以及純電跑車Taycan Turbo S等最新車款。生動的畫面設計和動態模擬，為虛擬賽車創造了驚險刺激的快感，這正是我們鼓勵所有喜愛賽車運動的朋友，無論是對保時捷、賽車或是電玩遊戲感興趣，都一定要參加 Porsche Gran Turismo Cup Asia Pacific的原因。」

來自台灣首支職業化車隊 MAVs Esports 以及最大的賽車電競俱樂部 SGAN Motorsports 成員之一的Jay，僅憑模擬訓練的經驗就曾駕駛實體賽車成功甩尾，這次受台灣保時捷邀請參加Porsche Gran Turismo Cup Asia Pacific。Jay分享了他的觀點：「其實我覺得自己更像是一個車迷，能夠參加Porsche Gran Turismo Cup Asia Pacific，實在令我非常興奮又期待，尤其所有選手都將以同一款車在同一條賽道上競爭，更能考驗選手本身的技巧、對賽道的熟悉度，以及對速度的掌控能力。」

Porsche Gran Turismo Cup Asia Pacific將以嚴謹地賽事進行，預賽時將以『Gran Turismo Sport』遊戲中個人累積積分分組，進行分組排位賽與爭先賽，最終預賽結束會以『Gran Turismo Sport』個人積分計算模式計算個人積分，除了比賽成績、秒數外，個人駕駛風格，包括：車損、胎損、油耗都會計算在內，最終以個人積分評出各地區前五名給予分站積分，五個分站後，再以個人成績最佳的三站累計出各地區預賽成績最高前五名，各參賽地區預賽總成績最高的前5名共20位選手將晉級下一階段的資格賽。各區冠軍以及資格賽總成績前6名選手，共計10位將可於決賽一決高下。成績優異的選手有機會獲得豐富的精品獎項，總冠軍更將受邀前往東京，進行一趟前所未有的難得旅程，還可在全新落成的Porsche Experience Centre保時捷體驗中心，享受熱血激昂的駕馭樂趣。台灣總積分前5名選手亦將獲得專屬電競外套，以及曲面螢幕或電競椅等電競好禮。詳情請見官網（連結請見下方）。

■ 賽事資訊

官方活動名稱：Porsche Gran Turismo Cup Asia Pacific

活動網址：URL - https://www.porsche.co.jp/ms/pgtcap/tw/ （請點擊連結獲取更多活動細節）

參加預賽方式： 從『Gran Turismo Sport』遊戲中選擇[SPORT模式]，點選「Porsche Gran Turismo Cup Asia Pacific」活動即可參與。比賽開始前15分鐘請事先登入準備。將從不同的預賽賽道中累積積分，決選出20名玩家晉級下一階段資格賽。參加對象年齡為18歲以上，未滿18歲可以參加線上預賽，但不具備晉級資格。

*Gran Turismo Sport遊戲亦可使用PlayStation®5

・預賽賽程 (台北時間：晚間8點，以及晚間9點30分)

回合

 日期

 賽道

 賽車型號
第一回合預賽

 9月5日

 Fuji International Speedway

富士國際賽車場

 911 RSR (991) '17
第二回合預賽

 9月19日

 Circuit de la Sarthe

法國 薩爾特賽道

 919 Hybrid (Porsche Team) '16
第三回合預賽

 10月3日

 Mount Panorama

澳洲 帕諾拉馬山賽道

 Cayman GT4 Clubsport '16
第四回合預賽

 10月10日

 Goodwood Motor Circuit

英國 古德伍德賽道

 356A/1500 GS GT Carrera Speedster ‘56
第五回合預賽

 10月31日

 Circuit de Spa-Francorchamps

比利時 斯帕-弗朗科爾尚賽道

 962 C '88
決賽：2021年12月中旬 (主辦單位保留最終修改與變更權力，日期依活動網站為準)

*1 “PlayStation” and “PS4” are registered trademarks of Sony Interactive Entertainment (SIE).
© 2019 Sony Interactive Entertainment Inc. Developed by Polyphony Digital Inc. "Gran Turismo" logos are registered trademarks or trademarks of Sony Interactive Entertainment Inc.
喜愛賽車類電競賽事的朋友，即將有個大放異彩的機會，與亞洲四大地區、11個國家的電競好手同場較量，於線上體驗保時捷經典名車與賽車，最終冠軍除了可前往日本東京Porsche Experience Centre保時捷體驗中心體驗外，甚至有機會與全球各地區好手爭舉全球總冠軍〈保時捷規劃中，依原廠公布為準〉，讓世界看見台灣的電競實力。

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