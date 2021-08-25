豆腐還能怎麼煮？大廚傳「1招」變荷包蛋 婆媽全跪著看
說到便宜又百變的家常食材，不可不提到「豆腐」，無論是用煎、煮、炒或炸的方式料理都相當美味，但除了常見的炸豆腐或是皮蛋豆腐的吃法，還能怎麼料理呢？近日，就有網友分享自己的「豆腐荷包蛋料理法」，成品曝光後，吸引不少網友紛紛大讚「這真的跪著看」。
編輯中心/綜合報導
2021-08-25 13:20:27
原PO在「素食者請加入」臉書社團貼文指出「這一道是純素的素荷包蛋」只見貼出的照片中，荷包蛋整齊地擺放在盤內形成一個圓，每一顆荷包蛋都煎得恰到好處，蛋汁也沒有流出，讓人看了食指大動，忍不住想要立刻來一碗白飯。
不過，驚人的是，這盤子上的荷包蛋不是真的雞蛋，而是使用豆腐做出來的，原PO透露，自己是先將豆腐濾乾壓成泥狀並調味，接著將金針菇切成小粉末加入，紅蘿蔔切成圓形燙過備用（當蛋黃），接著使用腐皮塗上麵糊，將豆腐泥及紅蘿蔔放入後擺成荷包蛋形狀，下鍋煎一下就能起鍋。
如此逼真的仿製荷包蛋，讓不少婆媽讚不絕口「....這太絕了」、「這真的好像真蛋喔」、「說實在不說他是豆腐的話，真的以為就是荷包蛋了啊」、「你做的很像真的蛋，真的有一手好廚藝哦」、「這真的太強，好好奇口感」、「改天也來試試看，看了賞心悅目呢」。（編輯：張嘉哲）