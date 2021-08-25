Toyota 攜手頑童 MJ116！影片拉攏年輕人展現「#我的 100 種可能」
▲ Toyota 攜手頑童 MJ116！影片拉攏年輕人展現「#我的 100 種可能」
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▲ Toyota 攜手頑童 MJ116！影片拉攏年輕人展現「#我的 100 種可能」
2GameSome - 有車賞
2021-08-25 13:55:01
Toyota 近年來不僅陸續推出瞄準年輕族群的車款－Corolla Sport、C-HR、GR Yaris 等，更持續以「#我的 100 種可能」的精神，積極拉攏年輕世代。繼去年聯手瘦子 E.SO 集結年輕世代勇於活出真實自我的多元樣貌，Toyota 今年擴大與嘻哈團體《頑童 MJ116》合作，打造視覺影片，再次號召年輕世代一同展現「#我的 100 種可能」。
台灣金曲嘻哈團體《頑童 MJ116》從街頭哼唱到站在聚光燈下、從木柵到世界巡迴演唱，15 年前，沒有人相信他們會在台灣音樂界擁有一席之地。不畏外界的質疑，頑童 MJ116 持續堅持與磨練，唱出無數耳熟能詳的嘻哈歌曲。瘦子 E.SO、小春 Kenzy、大淵 MUTA 在影片中駕馭硬漢皮卡 Hilux、性能鋼砲 GR Yaris 與王者休旅 RAV4，演繹出陪伴他們不斷突破的態度—「#我的 100 種可能」。
Toyota 即日起於官方 IG 舉辦「我的 100 種可能募集」活動，凡在自己的 IG 帳號分享展現此精神的貼文，標籤「#我的 100 種可能」及官方 IG 帳號「@toyotatw」，即有機會獲得「Toyota 兩天一夜主題試駕之旅」，包含 GR Supra 城市跑車之旅、Hilux 皮卡露營之旅，以及 Prius PHV 油電靜謐之旅。此外，於 Toyota 官方 FB 粉絲專頁及 YouTube 頻道完成指定任務，亦有機會獲得專屬好禮，詳情辦法請見 Toyota 各官方社群平台。
【Toyota #我的100種可能 Chapter 2】
立即觀看影片：
https://youtu.be/SO97PG9Dp9I
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