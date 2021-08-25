用洗衣球才是王道？男曝「1神器」爽洗衣 優勢全場嗨炸
近年來洗衣球的發明，引爆不少話題，只要小小一顆就可以洗完整桶衣服，成為不少家庭主婦的新寵兒。不過，近日就有網友盛讚「洗衣球真的方便且好用，去賣場不小心就腦弱買了一盒回家」，意外掀起正反意見討論，並有內行人喊出「全新洗衣器具」，直呼「真的要懶人洗衣，這才是王道」！
編輯中心/綜合報導
2021-08-25 14:05:52
原PO在「好市多商品經驗老實說」貼文指出「跟室友們去好市多補貨，逛到洗衣精時，想換用看看洗衣球，原本還在猶豫，但最後還是一起跟風買了整盒，回家用了才發現真的好方便，拿一顆丟進去就好了，真的很符合沙發馬鈴薯的我們」。
貼文一出，網友紛紛回應「我真的覺得還好，有時候急著洗一兩件衣服，還是要用洗衣精」、「之前就只買洗衣球，結果突然要洗一件衣服，丟一顆覺得超浪費＝＝，後來還是買回去洗衣精」、「我衣服都會分顏色跟種類洗，不知道洗衣球這樣會不會太奢侈」、「只適合大家庭，或是單人三～四天才洗一次衣服的」、「還不錯啦，但就是味道很香」、「真的算是很方便，家庭主婦福音」。
不過，也有網友透露其實不管是洗衣精還是洗衣球，都比不上「洗劑自動偵測洗衣機」來的方便，表示「這種洗衣機可以一次倒入整罐的洗衣精，接著每次要洗衣服時，洗衣機會自動偵測洗劑量應該要多少，只要洗劑消耗殆盡再補充即可，可以說是比洗衣球還要更懶得洗衣法」，讓不少網友直呼「還在那丟洗衣球，有預算早換偵測洗衣機了」、「偵測洗衣機+1，管他要倒多少還丟幾顆，都不關我的事哈哈哈」、「太嗨了吧，看來可以換家裡洗衣機了...」。（編輯：張嘉哲）