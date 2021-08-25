▲ 保時捷賽車電玩開跑！Porsche Gran Turismo Cup Asia Pacific 為車迷及遊戲玩家而生

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台灣保時捷總裁 Mathias Busse 表示：「Porsche Gran Turismo Cup Asia Pacific 競賽是我們擴大與粉絲溝通的最佳起點，讓車迷們在虛擬世界中也能更認識保時捷品牌；這是台灣保時捷邁向虛擬賽車的第一步，我們期待透過這個活動認識更多新世代的賽車迷，也請各位期待台灣保時捷的下一步。」
Porsche Gran Turismo Cup Asia Pacific 將在 9 月及 10 月進行 5 回合線上預賽，每回合預賽各有 2 場比賽。預賽將於世界 5 大知名賽道舉行，包括保時捷曾在此摘下 19 次利曼 24 小時耐力賽冠軍，締造最高奪冠次數的法國薩爾特賽道（Circuit de la Sarthe），舉辦世界耐力錦標賽（World Endurance Championship）的日本富士國際賽車場（Fuji International Speedway）、巴瑟斯特 24 小時耐力賽（Bathurst 24 Hour race）所在地─澳洲帕諾拉馬山賽道（Mount Panorama Circuit），以及全球最知名的經典賽車世界聖地─英國古德伍德賽道（Goodwood Motor Circuit）。更令保時捷車迷和電玩迷們引頸期盼的，莫過於在 Porsche Gran Turismo Cup Asia Pacific 單一賽事中，可駕駛從車壇傳奇到現代經典的多部保時捷車款。舉例而言，於英國古德伍德賽道（Goodwood Motor Circuit）舉辦的預賽，便將以保時捷 356A/1500 GS GT Carrera Speedster '56 做為賽事用車。這款傳奇 356 是保時捷首款量產車，於 1949 年首度亮相，1955 年首度大改款，並於 1959 年迎來第二次改款，1955 年至 1959 年時期的車款便被稱為 356A。自正式發表以來，保時捷 356A 擁有專為賽事而設計的高性能表現，持續精進的限量車款：1500 GS Carrera 以及 1500 GS GT Carrera，本質上堪為當時的 GT3 級距。
法國薩爾特賽道（Circuit de la Sarthe）預賽則採用保時捷 919 Hybrid ’16。919 Hybrid 既是跑車原型車，也是經典現代車款，是保時捷為世界耐力錦標賽（World Endurance Championships）以及利曼 24 小時耐力賽（Le Mans 24 hour）開發的混合動力系統原型車，綜效輸出為 887bhp，經由混和動力系統傳遞到後軸驅動為 493bhp，傳遞到前軸驅動為 394bhp，車身總重 875 公斤，2.2 秒可自靜止狀態加速到 100km/h，並於 4.8 秒內達到 200km/h。
即將迎來的 Porsche Gran Turismo Cup Asia Pacific 首場賽事在日本富士國際賽車場舉行，並指定保時捷 911 RSR（991） '17 為用車。此車源起 1973 年因應 Group 4 組別賽車而生的 Carrera RSR；RSR 系列多年來在賽車界立下無數輝煌戰績，911 RSR 搭載 4.0 升自然進氣水平對臥引擎，動力輸出達 502bhp。2017 年 6 月的利曼 24 小時耐力賽中，911 RSR 絕大部分時間都維持領先地位，向跑車迷證明了其令人印象深刻的優越性能。今日，保時捷更使用尖端模擬器為 911 RSR 備戰所有比賽，此一尖端模擬器協助保時捷準備 ABB FIA 電動方程式世界錦標賽在內多項賽事。
台灣保時捷行銷處長 Daniel Feucht 表示，「我們十分高興能在廣受線上賽車迷喜愛的虛擬賽車平台『跑車浪漫旅競速 Grand Turismo Sport』舉行國際賽事！在這個遊戲可見到最經典的保時捷跑車 356，以及純電跑車 Taycan Turbo S 等最新車款。生動的畫面設計和動態模擬，為虛擬賽車創造了驚險刺激的快感，這正是我們鼓勵所有喜愛賽車運動的朋友，無論是對保時捷、賽車或是電玩遊戲感興趣，都一定要參加 Porsche Gran Turismo Cup Asia Pacific 的原因。」
來自台灣首支職業化車隊 MAVs Esports 以及最大的賽車電競俱樂部 SGAN Motorsports 成員之一的 Jay，僅憑模擬訓練的經驗就曾駕駛實體賽車成功甩尾，這次受台灣保時捷邀請參加 Porsche Gran Turismo Cup Asia Pacific。Jay 分享了他的觀點：「其實我覺得自己更像是一個車迷，能夠參加 Porsche Gran Turismo Cup Asia Pacific，實在令我非常興奮又期待，尤其所有選手都將以同一款車在同一條賽道上競爭，更能考驗選手本身的技巧、對賽道的熟悉度，以及對速度的掌控能力。」
各參賽地區預賽總成績最高的前 5 名共 20 位選手將晉級下一階段的資格賽。各區冠軍以及資格賽總成績前 6 名選手，共計 10 位將可於決賽一決高下。成績優異的選手有機會獲得豐富的精品獎項，總冠軍更將受邀前往東京，進行一趟前所未有的難得旅程，還可在全新落成的 Porsche Experience Centre 保時捷體驗中心，享受熱血激昂的駕馭樂趣。台灣總積分前 5 名選手亦將獲得專屬電競外套，以及曲面螢幕或電競椅等電競好禮。詳情請見官網（連結請見下方）。
■ 賽事資訊
官方活動名稱：Porsche Gran Turismo Cup Asia Pacific
活動網址：URL - https://www.porsche.co.jp/ms/pgtcap/tw/ （請點擊連結獲取更多活動細節）
參加預賽方式： 從『Gran Turismo Sport』遊戲中選擇[SPORT 模式]，點選「Porsche Gran Turismo Cup Asia Pacific」活動即可參與。比賽開始前 15 分鐘請事先登入準備。將從不同的預賽賽道中累積積分，決選出 20 名玩家晉級下一階段資格賽。參加對象年齡為 18 歲以上，未滿 18 歲可以參加線上預賽，但不具備晉級資格。
*Gran Turismo Sport 遊戲亦可使用 PlayStation®5
・預賽賽程 (台北時間：晚間 8 點，以及晚間 9 點 30 分)
回合
日期
賽道
賽車型號
第一回合預賽
9 月 5 日
|Fuji International Speedway
富士國際賽車場
|911 RSR (991) '17
第二回合預賽
9 月 19 日
|Circuit de la Sarthe
法國 薩爾特賽道
|919 Hybrid (Porsche Team) '16
第三回合預賽
10 月 3 日
|Mount Panorama
澳洲 帕諾拉馬山賽道
|Cayman GT4 Clubsport '16
第四回合預賽
10 月 10 日
|Goodwood Motor Circuit
英國 古德伍德賽道
|356A/1500 GS GT Carrera Speedster ‘56
第五回合預賽
10 月 31 日
|Circuit de Spa-Francorchamps
比利時 斯帕-弗朗科爾尚賽道
|962 C '88