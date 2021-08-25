基本工資調漲有望？許銘春：希望朝正向走

基本工資審議會將於第3季召開，勞動部長許銘春今（25）日表示，去年國內基本工資在勞工共體時艱情況下，僅調漲月薪200元、時薪2元；她認為，今年經濟成長率達5.88%，希望能多照顧勞工、朝正面走。
記者張志康/綜合報導
2021-08-25 14:55:50
許銘春表示，基本工資調整是由資本工資審議委員會開會決定，原本應該在8月份召開，但受到本土疫情影響，才向後延。她指出，今年的經濟狀況確實特殊，工總等製造業外銷暢旺、訂單多，但內需產業像是住宿餐飲、批發零售都受到很大影響，而今年經濟成長率是5.88％，比去年好，經濟果實應該跟勞工分享。
由於商總及工總的意見不同，商總擔憂人事成本、調整意願不高，但工總認為經濟成長率上修，應該跟勞工共享經濟果實。對此，許銘春認為，勞工分布在全產業，受到疫情影響不同，要從中調和，必須開會集思廣益來處理。
許銘春進一步指出，去年審議基本工資時，在疫情影響下，勞工共體時艱，時薪只調2元、月薪調200元，當時審議時的經濟情勢並不明朗，但之後成長率到3.2%、傲冠全球，今年經濟在5月開始受影響，但隨著紓困以及振興方案上路，對內需產業應該也有幫助。
許銘春認為，今年基本工資審議應該要依照客觀經濟數據來充分討論，但勞動部立場，當然希望能照顧勞工，去年勞工已經共體時艱，今年希望能朝正向方向走。