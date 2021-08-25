中醫大新竹附醫藝廊 邀6國際級藝術家展出

中國醫藥大學新竹附設醫院表示，該院藝廊近期邀請6位國際級藝術家，展出40件作品，展出的地點在大廳之外，也在藥劑科和健檢中心，院長陳自諒表示，期盼透過藝術作品，療癒病患，營造友善就醫環境，來到醫院感染藝術文化氣息，更有「溫度」，而不是冷冰冰。

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策展人陳昭賢表示，這次一共邀請6位國際藝術家近40件作品，包含丁雄泉「生生不息」、梁奕焚「聞香」、佐藤公聰「早晨的海」、 蔡政維雕塑「探精靈」、劉國松「錢塘潮」、蔡汝恭「風景」等國際級藝術家。

藝術家蔡政維表示，這次特別展出雕塑主題「探精靈」，代表探索人生，作品中有誕生，有輪椅，象徵生老病死，剛好是醫院的縮影。陳昭賢指出，蔡政雄持續多年創作的發表主軸，源起於第一個孩子的出生，開始了藝術家對這突若其來的生命延伸奇想。

梁奕焚高齡86歲，他的作品用色鮮豔大膽，對比明顯，融入台灣鄉土風情的趣味，呈現出在地化的風格，有東方馬諦斯之稱，畫作擺放在大廳，非常顯眼，吸引目光。

享譽國際的華裔藝術家丁雄泉，創作主題以女人與花草，色彩亮麗繽紛，筆下的女性姿態撩人、花朵鮮豔燦爛，素有「採花大盜」的稱號。畫作充滿活力、熱情，非常有療癒效果。

日本藝術家佐藤公聰長住臺灣，層次豐富的色彩，畫出鄉村古厝等在地風光，在他的作品中，發現馬諦斯、畢卡索或布拉克等大師的精華。在藥劑科可以看到他的遺作，讓民眾在領藥時，可欣賞國際藝術大師創作。

劉國松被尊稱為｢現代水墨之父｣，致力於現代水墨的推廣與傳承，獲得兩岸最高的「國家文藝獎」、「中華藝文終身成就獎」等。蔡汝恭曾在紐約旅居，浸淫於不同文化與媒材的藝術表現，淬鍊出單純有力，情感豐富的藝術風格。風景是他喜愛的題材，以渾厚的山形做為背景塑造氛圍與動勢。