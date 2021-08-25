傳遞愛心！台電屏東處普渡捐善款及物資給弱勢

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台電屏東區管理處處長鄭信宗表示，因受新冠肺炎嚴峻疫情衝擊，弱勢族群困境雪上加霜，日子難以度過，社福團體亦面臨物資短缺窘境，恰逢中元普渡節慶之際，該區處化愛為力量，將普渡供品的民生物資及善款，捐給弱勢團體轉送給弱勢家庭。
台電屏東區管理處處長鄭信宗與副處長曾淑媚於中元普渡活動後，率領同仁將普渡供品的1500公斤白米等民生物資，以及6萬餘元善款，捐給正德愛心廚房、台灣關懷急難救助協會、屏東啟智教養院、屏東信望愛育幼院及羅騰園肢體殘障服務協會等5個團體，希望在疫情衝擊下能帶來及時雨，適時提供援助，暫時緩解困境度過難關。
鄭信宗指出，電力外線工作危險性高，尤其在雷雨季節，常須冒著風雨在惡劣的環境下搶修供電設備，台電每年辦理中元普渡活動，主要是祈求員工及承攬商工作夥伴工作平安順利，並追思歷年因公殉職同仁，結合公益捐贈白米與物，讓活動更具意義，普渡無形眾生也照顧有形的弱勢族群，讓愛心像電力一樣，傳遍社會每個角落，也希望藉此拋磚引玉，帶動更多人關懷弱勢，讓愛心綿延永續。
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