賀錦麗訪越南只批中國不提阿富汗　挨轟裝聾作啞

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路透社報導，賀錦麗今天在河內表示，「有必要升高對北京的壓力」，並「挑戰其在爭議南海地區的霸凌行為」。
在美軍混亂撤出喀布爾（Kabul）後，賀錦麗的越南行程引發抨擊，讓人聯想到美軍1975年撤離西貢。在越戰倒數最後幾天，一架美國直升機降落在大使館屋頂，大樓內美國外交人員與越籍雇員爬上梯子登機的景象被記者拍下，成為越戰末期經典照片。
賀錦麗刻意避開現已被命名為胡志明市的西貢，強調華府對東南亞的承諾。美國疾病管制暨預防中心（CDC）在河內設置東南亞區域辦公室，美國也已捐贈越南500萬劑COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗。
但是阿富汗撤軍已引發外界質疑美國的承諾是否可靠。
越南前駐美大使范光榮（Pham Quang Vinh）告訴法新社，越南正密切關注阿富汗情勢。
他說：「美國對該地區再次做出承諾，但如果阿富汗再次發生什麼事，例如，如果恐怖主義捲土重來…美國會繼續關注這裡嗎？」
中美關係因一系列議題而惡化，從網路安全與尖端科技，乃至香港與新疆的人權。
越南試圖在兩個超級大國之間開闢自己的道路，總理范明正（Pham Minh Chinh）昨天與中國大使會面時強調，河內不會「結盟某國對抗另一國」。
賀錦麗稍早前藉著在新加坡發表演說指出，北京「持續脅迫、恐嚇」，並且無理聲稱對於南海大片地區擁有主權。
她說：「北京的行徑一再破壞以法規為基礎的秩序，並且對於各主權國家構成威脅。」
中國官方媒體今天指控賀錦麗試圖在中國和東南亞國家間製造隔閡，反擊自阿富汗撤軍是「自私的」美國外交政策，華府才是「霸凌」的那方。（譯者：陳怡君/核稿：曹宇帆）1100825