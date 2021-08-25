陳其邁緊盯工安　勞工局拚減災降幅達48%

勞工職場安全衛生與職業災害預防，是市長陳其邁極為重要的施政工作，勞工局表示，陳其邁就職一年以來，透過召開工安減災會議，要求各相關局處加強橫向聯繫，共同防災，並責成勞工局加強監督檢查頻率，以督促事業單位落實符合相關法規及標準作業程序，經統計今(110)年1至8月期間，重大職業災害不幸死亡人數計16人，較去年同期31人減少15人，降幅達48.4%，減災措施已初見成效，未來仍將持續盯緊工安，以保障勞工朋友作業安全。
記者蔡佳宏／高雄報導
2021-08-25 19:30:00
勞工局表示，自陳其邁上任以來，即針對強化職場安全衛生採取積極的施政作為，並於今年推動市府跨局處團隊聯合減災措施，包括一、通過實施「高雄市政府加強建築工地公共安全實施方案」，要求營建業者落實工地自主安全檢查、減災防災。二、副市長羅達生帶領勞工局辦理「工地酒測管制措施觀摩會」。三、副市長林欽榮、秘書長楊明州、副祕書長王啓川等分別帶領市府團隊實施建築工地聯合稽查。四、勞工局就所列管中、高風險工地，增加監督檢查頻率。五、與經濟部特檢小組完成林園工業區23家石化廠診斷檢查，同時對其他位於仁大及臨海工業區列管26家廠商實施檢查，並嚴格要求關鍵性作業不得外包。六、建立局限空間作業廠商安全標章管理制度，與安控地圖及行動稽查系統，藉以辨識及選擇優良廠商作業，並嚴格要求作業廠商作業前上系統通報，經確認後方能入槽作業。
勞工局指出，根據統計資料，高雄市重大職業災害不幸死亡人數部分，今110年截至8月計有16人，較去年同期31人減少15人，降幅達48.4%；勞工保險職業災害保險給付千人率110年1至6月總計1.434，相較109年同期總計1.646，降幅12.9%，顯示減災措施已初見成效。勞工局將持續對於高風險作業場所加強檢查，違反規定將依法處分，並辦理職業安全衛生講習宣導，透過案例及法令解說，讓雇主及勞工朋友能獲得實用的工安知識，以保護職場工作安全，企業或勞工朋友若需安全衛生及防災協助，歡迎洽詢勞工局勞動檢查處07-7336959。