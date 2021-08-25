新年式Porsche Taycan車系亮相，提升效能，納入Android Auto、遙控停車與全新新車色！

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首先，透過動力系統輸出調配略微提升整體續航力，其中在四輪傳動車型上，前軸電動馬達在一般模式下將幾乎完全停整運轉，同時在車輛滑行與靜止時，也會將前後軸動力斷開，避免電力在動能傳輸時或因電動馬達持續運轉而流失，當需要動力時才會在幾毫秒的時間內重新啟動馬達驅動車輛，以達到節能效果。
另外，透過Turbo Charging Planner系統，達到更好的熱管理與充電效能，利用維持高壓電池的工作溫度，以提升快速充電的速度，並且利用車輛運轉時電子零組件所產生的熱能，用以調節高壓電池蓄熱之用，提升整體充電效率。但Porsche尚未公布實際提升之續航力與充電速度的具體數據。
在配備面，將遙控停車輔助功能納入選用配備清單中，在狹小停車空間中，駕駛者可利用手機Porsche Connect應用程式，利用手機來控制車輛停入停車空間中，車輛也會利用超音波雷達與攝影系統感測周邊環境，讓車輛可以自行停入或由操作者控制車輛前進或後退，對於擁擠環境特別受用。
自Taycan問世以來，已導入第六代保時捷通訊管理系統〈PCM〉，但初期僅提供Apple CarPlay連結功能，可無線連接Apple Music 和 Apple Podcasts，在新年式車款上將可支援Android Auto連結，在與PCM連結後亦可使用Google Assistant 語音控制功能來使用Android系統手機的各項功能。
同時，強化了原本Voice Pilot語音聲控系統對地區場域的口與辨識能力，加強衛星導航的運算速度，提供更明確的導航資訊。而PCM系統的操作介面也有所改變，將原本列於中央螢幕左側的三大類選單增為採五大類選單獨立顯示，提升使用便利性。
除了科技與配備上略為更動，為提供車主更能夠打造別具特色的愛車，Porsche提供了更豐富的塗裝車色予車主選擇，其中包含了多款964世代911曾使用的Rubystar寶石紅色；Porsche Exclusive Manufaktur客製化部門同樣強化車色選項，整體車色選擇在原本標準的17種車色外，Paint to Sample 和 Paint to Sample Plus功能，基本可將可選車色擴充到65種，包括了： Moonlight Blue Metallic、Acid Green、Riviera Blue與Viola Metallic等車色，若使用Paint to Sample Plus功能，則提供車主無限制的車色選擇。