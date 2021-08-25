竹市議員李妍慧力邀 鍾孔炤大談風城客家新風貌

財團法人昌禾教育事務基金會表示，今天行政院客委會副主委鍾孔炤到新竹市32π基地，在主持人新竹市議員李妍慧、ICDI國際氣候發展智庫執行長趙恭岳訪談下，與新竹地區的客家菁英，如客委會古榮政委員、客委會諮詢委員范振勇、民進黨客家部主任周江杰、鴻梅文化藝術基金會董事長陳添順、金曲歌王黃子軒、清華大學教授邱富源等來賓，一同暢談客家議題，提供客家文化在新竹發展的嶄新觀點。
記者蔡孟尚/綜合報導
2021-08-25 20:27:20
鍾孔炤副主委出身屏東客家，專業橫跨工運以及文化議題，為台灣客家運動健將。鍾孔炤在演講中分析政策面與產業方面的諸多合作可能，提供豐富科技城文化紋理的各種方案。其中，他強調跨族群的互動議題，說明在發展產業時所要平衡的客、原民以及其他族群間的關係，讓蓬勃開展在地特色的同時，兼顧文化保留、傳統維新的多元利益。
昌禾教育基金會執行長，同時也是新竹市議員李妍慧表示，拍邀請一週年的演講，就在防疫解封後華麗登場。過去三個多月來，因應疫情升溫，許多令人期待的演講因故延期。在恰逢週年的此刻，能與客家運動大將深談百年古城新竹的文化創新，象徵城市重新活絡，意義非凡。
李妍慧預告，「π邀請」在下半年將邀請林昶佐委員蒞臨演講，並會與竹科X黑客松合開一系列重量級人士商討科技議題的講座，「無論是線上報名還是實體參加，都歡迎市民朋友共襄盛舉！」