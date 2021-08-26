▲ 中華商用車攜手菱利車主 嘉義啟航合力造福弱勢單位

新冠肺炎疫情襲擊下，社會各層面都面臨衝擊，不但公司行號受到影響、就連公益團體募款金額也隨之銳減，導致收入不穩定。為協助公益團體募款，中華商用車與情同夥伴的商用車主，首站由嘉義出發，偕同嘉義縣農會將於 9/4（六）13:30-17:00 於嘉義綠盈牧場（嘉義縣中埔鄉鹽館村 4 鄰 2-6 號）共同舉辦「百人愛心、公益齊心」活動，不僅邀請酷炫輕卡俱樂部、嘉義在地小農等單位也共襄盛舉。扶助弱勢的「嘉義縣家扶中心」，本次受邀參與在活動中進行勸募，中華汽車將代表車主，率先捐贈10萬元，讓家扶孩子照顧不中斷。
2GameSome - 有車賞
2021-08-26 00:55:00
願意一起貢獻公益力量的商車車主們，只要憑菱利或得利卡行照，當天下午可免費入園共襄盛舉（每台車可獲得門票一張），只要在活動中發揮愛心購買家扶基金會勸募商品，就可為照護弱勢盡一份力量。也提醒大家防疫的重要性，配合防疫規定，當日同一時間入園人數上限為 400 人，商用車主們快跟匯豐汽車雲林/嘉義展示中心報名喔。
一坪致富不是夢 中華菱利打造行動商機
隨著用車人口年輕化，有越來越多車主為一圓頭家夢，將商用車改裝，打造成行動餐車。根據統計，全台有超過一千台的行動（胖卡）餐車，一年能創造出 18 億以上的商機。2019 年由中華汽車贊助輔導的南迴公益幸福餐車 2020 年不受疫情影響，年營業額累積達 60 萬元，不僅透過餐車出勤助銷當地農產品，更成功帶動台東地方創生。在「百人愛心、公益齊心」活動中，中華商用車也邀請多台菱利餐車一同參與，與商用車主交流互動，以行動支持在地發展、照護弱勢團體。
全新商用概念 e 齊抗疫
活動期間，展示由引領全台商用車市場進入電動車新時代的全新 e-VERYCA，在疫情期間為造福消費者發展更多元的生意模式，將延續中華電動車 e-VERYCA 動力及充電模式，除內裝外觀進化為新世代造型外，更配有中華商旅獨創「SCC 智慧防護系統」，讓安全防護更加倍，可依載貨載人不同的需求選擇兩人座貨車版本或全新五人座客車版本客車版本配備「ADAS 智能安全輔助系統」，進一步提升安全性。