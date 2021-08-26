▲ Audi X《臺北臺中米其林指南2021》二度攜手 連兩年成官方汽車合作夥伴

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而交通運行領域，電動車成為汽車產業的未來趨勢，Audi 也正處於電動化轉型階段，台灣奧迪引進品牌純電休旅車款 Audi e-tron 後，持續導入如Audi e-tron GT 多元的電動化車款，以創新的車載科技帶給車主豪華移動的體驗；另在地充電佈局面向，更以友善電動車環境作為發展的主要目標，攜手國內充電服務商夥伴串連全台充電網絡，同時旗下Audi 極速快充站亦開放給適用同規格的電動車車主使用，目標給予車主更便捷的純電生活圈，亦偕同國內充電服務商夥伴一同創造更友善的電動車使用環境。



