▲ Audi X《臺北臺中米其林指南2021》二度攜手 連兩年成官方汽車合作夥伴

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擁抱多元文化、喜愛創新嘗試是台灣在地珍藏的迷人風采，也造就國內「食」與「行」蓬勃繽紛發展，今年儘管面臨困難與挑戰，率先登場的必比登推介餐廳名單中，即涵蓋17種料理種類，也再度證明國內多元餐飲的風貌，今日《臺北臺中米其林指南 2021》主辦單位公布今年摘星名單，本屆摘星餐廳再度讓美食界驚豔；而台灣奧迪不僅二度成為官方汽車合作夥伴，也再度受邀頒發重點獎項「米其林年輕主廚大獎」，今年由位於台中的法式餐廳「澀 Sur」主廚 ─ 林佾華先生獲獎，其料理全以在地當令食材融合傳統童年特色，交織打造現代創意料理深得評審團青睞，代表頒贈獎項的台灣奧迪行銷處長石田英明先生表示：「非常榮幸能夠參與《臺北臺中米其林指南2021》頒獎活動，同時代表台灣奧迪頒發這個極具意義的獎項，在此我也為所有得獎者、摘星餐廳與專注於「創新」與堅持奮鬥的工作團隊，獻上最高敬意。」
今年台灣奧迪也將計畫與本屆摘星獲選的米其林餐廳合作，一同攜手為 Audi 車主打造專屬品牌饗宴，透過食與行的完美創新結合，帶給車主與消費者更多驚奇的品牌體驗。
創新嘗試原動力 打造友善永續環境
隨時代環境的變遷，友善永續環境已逐漸成為各領域在經營中重視的考量之一，今年《臺北臺中米其林指南 2021》首次將最新「米其林綠星」獎項納入評選項目中，「米其林綠星」為 2020 年於法國首次推出，評選標準主要是標示並舉薦出在日常營運中，出色地體現與擁抱永續的指標性餐廳，透過如減少食物浪費消耗、使用在地、環境友善食材或致力投入推廣倡議，為永續環境持續盡一份心力的餐廳與店家。全新「米其林綠星」代表米其林肯定的不只是尋找最好品質的食物，也關注在過程中展現對環境責任感的餐廳，未來將逐步導入更多城市的《米其林指南》中，表彰獲獎餐廳在永續發展上所付出的努力。
而交通運行領域，電動車成為汽車產業的未來趨勢，Audi 也正處於電動化轉型階段，台灣奧迪引進品牌純電休旅車款 Audi e-tron 後，持續導入如Audi e-tron GT 多元的電動化車款，以創新的車載科技帶給車主豪華移動的體驗；另在地充電佈局面向，更以友善電動車環境作為發展的主要目標，攜手國內充電服務商夥伴串連全台充電網絡，同時旗下Audi 極速快充站亦開放給適用同規格的電動車車主使用，目標給予車主更便捷的純電生活圈，亦偕同國內充電服務商夥伴一同創造更友善的電動車使用環境。