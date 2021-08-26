鐵板燒炒青菜都特別香？內行曝「2精髓」：要不好吃都難
鐵板燒餐廳現點現做，顧客在享用現炒美味的同時，也能一邊欣賞師傅的料理手法，且炒出來的菜色特別地香，深受不少民眾喜愛。對此，近日一名網友在PTT八卦版提到，為何鐵板燒的炒青菜總是特別香又美味？貼文曝光引發熱議，內行網友秒喊「2精髓」，認為加入這兩物要不好吃都很難。
編輯中心/綜合報導
2021-08-26 07:08:09
原PO表示，鐵板燒的菜，常見都是高麗菜配豆芽菜的組合，主餐炒洋蔥、黑胡椒，他不禁好奇詢問廣大鄉民「為什麼鐵板燒炒出來的食物這麼好吃啊？尤其是主餐的黑胡椒肉洋蔥，搭配白飯，這是世界上最強的吧！」並稱「吃鐵板燒好像很多有錢人欸，都點300那種，這種食材吃起來也沒特別好吃呀？」
貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛回應「是真的非常好吃，豆芽高麗菜，加點辣」、「光菜就能配兩碗飯」、「有師傅的愛」、「炒沙茶或黑胡椒都不會難吃」、「油、油、油」。
對此，許多內行網友秒揭鐵板燒炒青菜特別香原因，全是加了「黑胡椒」和「奶油」，再經過師傅專業的炒菜功力，真的特別美味，「有奶油和黑胡椒」、「奶油跟黑胡椒，是萬能的阿」、「加奶油和黑胡椒，要不好吃都很難！」（編輯：賴詠璿）