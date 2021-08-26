透過Netflix全新紀錄片Michael Schumacher了解傳奇車手的輝煌一生

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如有對F1賽事稍加留意的網友應該知道Michael Schumacher這位知名的傳奇車手，擁有7座F1世界冠軍及91次分站冠軍紀錄，雖然Lewis Hamilton在今年刷新分站冠軍紀錄保持人，不過連續五次世界冠軍的連霸紀錄至今仍無人能敵，說他是當代成績最輝煌的車手一點也不為過，因此Netflix繼F1紀錄片Drive to Survive廣受好評後，即將在9月15日推出以Michael Schumacher為主角的全新紀錄片來讚揚這位一代傳奇。
這部紀錄片是由Benjamin Seikel與Vanessa Nocker製作，藉由專訪Michael Schumacher的父親、妻子及兩個小孩來了解他的私下生活面，尤其是他的兒子也是現役F1 Hass車隊車手Mick Schumacher說到：”從小我就以父親作為未來的目標”。片中也找來了同期車手Mika Hakkinen及David Coulthard暢聊這位一代車王在場上的豐功偉業，另外Sabine Kehm身為Schumacher的長期新聞官也談到他不僅重新定義賽車這項運動，同時也豎立了多項難以突破的標竿，他追求完美的性格除了對本身要求極為嚴格，對車隊夥伴皆以同等高標作為追求成功的手段，這部紀錄片將於9/15在Netflix上撥出，想對Michael Schumacher有更多認識不妨透過這部影集來瞭解這位當代傳奇。