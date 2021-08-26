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透過Netflix全新紀錄片Michael Schumacher了解傳奇車手的輝煌一生

▲ （圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）

Carture 車勢文化

2021-08-26 07:25:20

Netflix自2019年推出F1紀錄片Drive to Survive(飆速求生)，聚焦於車隊與車手間的爭鬥讓不少非專業車迷也能感受賽車背後的另一番樂趣，也間接吸引不少影迷開始關心起賽車運動，Netflix在今年九月又將續推另一大作，主角是有車神之稱的Michael Schumacher，闡述他如何從小開卡丁車到成為史上最成功車手的心路歷程。

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如有對F1賽事稍加留意的網友應該知道Michael Schumacher這位知名的傳奇車手，擁有7座F1世界冠軍及91次分站冠軍紀錄，雖然Lewis Hamilton在今年刷新分站冠軍紀錄保持人，不過連續五次世界冠軍的連霸紀錄至今仍無人能敵，說他是當代成績最輝煌的車手一點也不為過，因此Netflix繼F1紀錄片Drive to Survive廣受好評後，即將在9月15日推出以Michael Schumacher為主角的全新紀錄片來讚揚這位一代傳奇。

這部紀錄片是由Benjamin Seikel與Vanessa Nocker製作，藉由專訪Michael Schumacher的父親、妻子及兩個小孩來了解他的私下生活面，尤其是他的兒子也是現役F1 Hass車隊車手Mick Schumacher說到：”從小我就以父親作為未來的目標”。片中也找來了同期車手Mika Hakkinen及David Coulthard暢聊這位一代車王在場上的豐功偉業，另外Sabine Kehm身為Schumacher的長期新聞官也談到他不僅重新定義賽車這項運動，同時也豎立了多項難以突破的標竿，他追求完美的性格除了對本身要求極為嚴格，對車隊夥伴皆以同等高標作為追求成功的手段，這部紀錄片將於9/15在Netflix上撥出，想對Michael Schumacher有更多認識不妨透過這部影集來瞭解這位當代傳奇。

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