歡慶零確診！4大超商「限時優惠」一次看　咖啡第2杯0元

我是廣告 請繼續往下閱讀
全家便利商店宣布昨（25）日下午16點至26日23點59分止，推出隨買跨店取Let’s Café第二杯0元限量優惠活動。活動期間民眾使用全家APP隨買跨店取，Let’s Café經典拿鐵(
大杯/原價55元)、經典美式(大杯/原價45元)同商品第二件0元優惠，每位會員限購一組，兌換期限至9月30日。
7-ELEVEN
7-ELEVEN昨（25）日下午17點起至8月26日止，推出「可口可樂ZERO-PET600」、「可樂果古早味」同品項第3件0元優惠，民眾可透過OPEN POINT APP上的社群團購功能「i划算」下單即享專屬優惠。
另外，OPEN POINT APP行動隨時取昨日下午16點起至8月26日止，同步祭出指定CITY系列飲品第3杯0元限時優惠(同品項冰熱可任選)，包括CITY CAFE美式咖啡特大杯3杯優惠價120元(限量20萬組，原價180元)、CITY TEA四季春青茶3杯優惠價70元 (限量4萬組，原價105元)、CITY PRIMA精品美式咖啡3杯優惠價160元 (限量4萬組，原價240元)、CITY PRIMA精品拿鐵咖啡3杯優惠價180元 (限量4萬組，原價270元)，「行動隨時取」指定CITY系列優惠，每位會員各限定購買10組。
萊爾富
萊爾富歡慶零確診，限時推出「指定商品同品項第2件0元」優惠，包含可口可樂ZERO 600mL(售價29元)、伊藤園烏瓦紅茶525mL(售價42元)、小牧好好-巧克力牛乳310mL(售價30元)，活動至8月26日23:59。
OK超商
超商慶祝「加零」回歸，從昨（25）日18:00開始至8月27日，連續三天，OKCAFE大杯莊園級美式拿鐵門市買2送2、OKmall雲端商城買10杯5折的優惠，指定糖餅第二件0元起，例如：可口可樂zero、乳加QQ可可球(黑糖珍奶)。（編輯：許智超）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。