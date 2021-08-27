帕運／這是老天安排！台灣最強「桌球阿嬤」盧碧春晉八強

2020東京帕拉林匹克運動會（帕運）桌球單打賽程第二天，我國代表團26日共3名選手出賽，TT5級程銘志、TT4級盧碧春都挺進8強，TT10級田曉雯則打出超乎自己預期的表現，力抗強敵，收下二連勝。





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程銘志昨天在TT5級男單資格賽首戰以3：1擊敗比利時選手Bart Brands，但今天面對過去對戰沒輸過的英國選手Jack Hunter-Spivey，意外以0：3（3：11、4：11、3：11）落敗，程銘志認為，此戰自己的進攻完全被對手控制住，「今天他的準備很充足，應該是有針對我下去研究，自己也打得太著急，太沒有耐性。」而Jack Hunter-Spivey隨後擊敗Bart Brands搶下分組第一，程銘志戰績1勝1敗以分組第二闖進8強，下一戰就將強碰目前帕拉桌球TT5級世界排名第一的中國大陸選手曹寧寧。





▲程銘志晉級八強。（圖／體育署提供）

盧碧春在上屆里約帕運首度參賽但沒能開胡，5年後再獲帕運門票前進東京，儘管昨天女單資格賽首戰不敵上屆奪金的賽爾維亞選手，重整旗鼓後，今天面對英國選手Susan Bailey找回自信，以3：1（11：9、6：11、11：6、11：9）奪勝，生涯帕運首勝到手，同時搶下晉級門票。





盧碧春透露，前一次與Susan Bailey對戰，打到第五局才敗下陣來，「這次總算把她贏下來了，算是給自己一個交代，有進步一點。」針對對手的小球戰術，已有所準備，「之前稍微再練了一下，有發揮一點效果。」





今年爭取東京帕運參賽門票的過程，因疫情顯得更加不易，盧碧春坦言，6月赴斯洛維尼亞打資格賽沒能直接取得參賽資格，返台長達21天的防疫隔離，沒機會碰球拍，幸而堅持下去，才有今天這一勝，且今天擊敗的對手正好就是在資格賽帶走門票的選手，盧碧春說：「感覺就像老天的安排。」





田曉雯今天壓軸出賽，對手為從中國大陸轉籍至澳洲的楊倩，在田曉雯和教練心中都是「神等級」的對手，田曉雯透露，賽前沒想過贏球，「心裡只想說，不要被打爆就好。」，抱持放輕鬆的想法下場跟她拚，最終以3：0（11：9、13：11、12：10）勝出，帕運二連勝。





打下出乎預期的一場勝利，田曉雯和教練蔡貴蘭都難掩激動，田曉雯賽後透露：「我剛剛比完賽直接抱著教練哭，因為沒有贏過楊倩，也沒預想說可以贏，就想說放輕鬆，發揮出自己應有的實力就好，今天每一顆都很專注在打，很享受比賽。」





田曉雯前一次出國參賽已是2020年帕拉桌球西班牙公開賽，在東京帕運之前超過一年沒有國際賽實戰，無法評估自身實力，田曉雯坦言賽前很怕，蔡貴蘭表示：「其實這陣子我們自己有進步，但因為很久沒出國比賽，不知道進步到哪裡，就是一直練一直練一直練，實力默默提升了也不知道。」





如今在帕運驗收訓練成果，表現超乎預期，田曉雯笑說：「覺得這麼辛苦是值得的，也因為過程中有很多人給我們幫助，甚至有小粉絲寫卡片加油，感覺沒有對不起他們。」原本預期明天碰上過去對戰8勝1敗的中國大陸選手趙小靜才是晉級關鍵戰，但田曉雯今天以直落三勝出後，可望搶下6強門票，也讓自己的信心提升不少，但她仍把重心先放在眼前的比賽，「想拚分組第一，一步一步來，不要太著急。」





▲田曉雯2連勝。（圖／體育署提供）

27日我國代表團中游泳的陳亮達、柔道的李凱琳、田徑的楊川輝三位選手將正式登場，林姿妤、田曉雯也將繼續爭取晉級，盧碧春、程銘志則展開八強賽，讓我們大家一起為帕運選手們加油。









