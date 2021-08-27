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臺灣介入性心臟血管醫學會理事長謝宜璋表示，糖心蛋風險控管和心血管風險的預防息息相關。研究指出，在每萬名成年人口當中，具有糖尿病的患者發生心血管事件如心肌梗塞、中風的比例遠高於一般人。目前台灣糖尿病人口超過230萬，有糖尿病與肥胖問題的患者，死於心血管疾病（CVD） 的風險更高達七倍。根據衛福部109年死因統計，心臟病是國人第二號殺手，若是再加上糖尿病、腎臟病等血管性疾病，每年造成5.4萬人死亡，甚至超過了頭號殺手癌症！
肥胖也是一種慢性病 「蛋」型身材要小心
糖心蛋中的蛋指的是蛋形身材，也就是肥胖，其對於心血管風險的影響不容忽視。謝宜璋強調，對糖友而言，控制體重與控制血糖是一樣重要的。國外也有研究指出，第二型糖尿病患者體重大幅度降低，可減少心血管疾病的發病率。台灣糖尿病人口逐年上升，每十位成年人當中，就有一人可能罹患糖尿病，蔡世澤更表示，台灣洗腎人口中有一半是糖尿病，儼然已成為「國病」。
三管齊下穩定控糖 腸泌素神助攻
究竟如何做好糖心蛋的血糖控制與共病預防？蔡世澤說，穩定控糖是一大關鍵，他建議從治療、飲食、運動三方面著手，均衡飲食、規律運動，並且遵循醫師的指示規律用藥。值得一提的是，GLP-腸泌素可協助患者控制食慾，打破糖友依賴藥物控制血糖，卻又因飲食不均的壞習慣，導致肚子餓時吃不停的惡性循環，從源頭做起，有效控管糖心蛋的風險因子，幫助糖友擺脫重症風險，邁向健康生活。
資料來源：健康醫療網 落實源頭管理 腸泌素助糖友擺脫「糖心蛋」
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