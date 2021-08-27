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《財富老司機》入門買股想加薪　未上市公司能碰嗎？

▲《NOWnews今日新聞》開闢的Podcast節目《財富老司機》，主持人黃群仁、彭懷恩本集將以老司機的角度，回答觀眾對於興櫃股票的投資策略。
▲《NOWnews今日新聞》開闢的Podcast節目《財富老司機》，主持人黃群仁、彭懷恩本集將以老司機的角度，回答觀眾對於興櫃股票的投資策略。

財經中心/綜合報導

2021-08-27 21:00:00

近來許多人瘋台股，去（2020）年開放盤中零股交易，不僅大人關心台股行情，多家券商發現今年買股票的年輕人激增，而網路上更瘋傳一張小學生也在看盤的照片，儼然股票投資比起過去，不再只是某一部分人的戰場。但是看似門檻低的股票市場，卻仍是有著許多技術面，以及正確心態的建立，對此《NOWnews今日新聞》開闢的Podcast節目《財富老司機》，主持人黃群仁、彭懷恩本集將以老司機的角度，回答觀眾對於興櫃股票的投資策略。

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首先，黃群仁淺談興櫃是一個所謂的第三市場，也就是一些新的科技股，或者是一個風險相對比較大的新創公司，它還沒有達到政府要求的每年獲利，而它就是一個技術型為主的公司，為了要給這些創新型產業有一個籌資的管道跟平台，所以有了興櫃這件事情。雖然還沒上市，但是大家覺得有希望，看得到未來，所以有些人就會在上市之前開始去做一些股票的交易跟買賣。但是，想要得到好的獲利，就得考量本身能不能承受這樣子的風險，好比一個選手在他12歲的時候，你覺得他不錯要投資他，但他未來能否進大聯盟這件事情的參考基數很渺小，比起已經準備要進大聯盟的選手，興櫃就是一個相對炒股波動比較大的地方。

究竟可不可以投資興櫃，黃群仁是肯定的，但他強調更應該思考的是，投資者是否了解想投資的公司本身的產業位置在哪裡，它未來的趨勢到底有無助益，它如果是能夠符合未來的趨勢，那麼在還在小孩子的時候就培養它，同時間有它的股份，那當然好。回頭看現在目前股票的狀況，常常大漲一波，而許多人只看到大漲一波的利潤，萬一跌下來，整個跌幅的狀態會讓人嚇一跳。

而興櫃可能一輩子都掛在興櫃，永遠上不了櫃，因為在興櫃上面確實有很多上市櫃的公司，會放消息去拉抬股票，它就是一個以交易買賣為主，那經過各種資訊的洗禮，常常也搞不清楚訊息是真是假，所以通常買賣興櫃的人都是已經有一些經驗，或是對這個產業比較熟悉的人。

老司機們也指出，目前的零股買賣當沖，其實越來越遊戲化，如果你知道整個大趨勢的狀況，比如大概在12000點往上升，每天沖進沖出，大比率上面會贏，但是最後你必須要了解到底對這個產業熟不熟悉，舉例來說，目前航運股的狀況如果你真的不熟悉，然後一般人在航運股裡頭遇到的都是真正的股票老司機，他們都是大把大把的錢在做，那新手在這其中的當沖，恐怕會是誤入叢林的小白兔，最後可能演變成高檔套牢，因為股票常常是未來的期待，那未來的期待的變數真的太大。而有些人的確很清楚在上升波段看壓力線、k線等技術操作，如果能看得到是上升還是下降，玩股票通常不會輸，可是普遍人最大的問題就是不知道什麼時候會突然下翻黑，所以若是股票新手要謹慎多做一點功課，才可以活的長久，有一天就有機會遇到一支股票跟你特別合拍，為你帶來財富。

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