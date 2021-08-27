不喝水、久站久坐比AZ更易血栓！心臟醫：留意生活地雷更有助防範！

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張釗監醫師表示，血栓顧名思義就是血管塞住，隨塞住的路線不同，可分成靜脈血栓、動脈血栓兩種，不論是靜脈或動脈塞住都會對身體健康造成影響，血管塞到哪，身體就有可能壞到哪。例如民眾較常聽到的心肌梗塞、腦中風就是因為動脈血栓所引起，而近日民眾所關注AZ疫苗所引起的血栓則為靜脈血栓。
靜脈血栓常見容易出現持續出現頭痛、視力模糊、癲癇、腹痛、胸痛、呼吸困難、自發性瘀青、紫斑等症狀，而若是血栓塞在肺部，一樣有可能因為肺部血管阻塞，導致供氧不足，一樣有致命的可能性。
不過張釗監醫師表示，AZ疫苗所引起的靜脈血栓，約在施打疫苗後4~30天會出現，發生機率極低，約為百萬分之一左右，極為罕見，多加留意即可。相較之下民眾也更需留意其他可能引起血栓的風險因子，以避免真正該加強防範的完全沒有注意到。
血栓３大風險因素，比起AZ這些更要注意！
張釗監醫師表示，血栓的主要成因包括了凝血異常、血流異常、血管壁受損３大因素。凝血異常指得是血液較為濃稠，容易形成血栓，其可能因遺傳所致，如抗凝血缺乏。而飲水不足、身體缺水、長期服用女性避孕藥或荷爾蒙等也可能使得凝血機率上升，除此之外也包括了部分的癌症、感染疾病等。而長期久坐、久站等，長時間沒喝水、處於不動狀態的族群，則較容易有血流異常的情況。血管壁受損則可能因外傷、感染等引起。
因此張釗監醫師提醒，像是上班族、孕婦、老師、警察、警衛、司機、久病臥床的病患等，容易久坐不動、不易補充水分或忘記補充水分的族群，都應特別留意，時時提醒自己活動、補水，以避免血栓的情況發生。
防範血栓從日常做起，遠勝過度擔心新冠疫苗！
張釗監醫師強調，防範血栓發生的方法，最基本也最容易做到的就是多補充水分，不僅有助於稀釋血液的濃稠度，在裝水的時候也可以活動身體，解除長時間不動的狀態，可說是「一兼二顧」。除此之外，就是多讓自己除了裝水以外，能多有運動的機會，例如散步、快走、慢跑、單車等。若要再加強，平時也可以穿著彈性襪，避免血栓發生。而若是有發生血栓者，則可經醫師診斷開藥，服用抗凝血劑進行治療。
也提醒民眾新冠疫苗盡早施打，有疾病、用藥等身體狀況不佳者，經與醫師討論評估是否施打疫苗。若經評估可施打疫苗則注意相關症狀及不適，情況不對盡速就醫。從生活中簡單的細節防範血栓，遠勝於過度放大檢視、專注在極為罕見的疫苗不良反應．日常生活時時提醒自己，更有助防範血栓。
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