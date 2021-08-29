接種疫苗為何會有副作用？ 專家曝：免疫系統抵禦現象

我是廣告 請繼續往下閱讀
美聯社報導指出，免疫系統有兩個主要抵禦功能，一旦身體檢測到有外來源入侵，其中一個功能就會啟動。白細胞蜂擁而至，引發發炎，造成寒顫、酸痛、疲勞和其他副作用。
此免疫系統的快速反應往往會隨著年齡的增長而減弱，這是年輕人比老年人更容易發生副作用的原因之一。此外，某些疫苗會比其他疫苗引起更多的副作用。
也就是說，每個人的身體反應都不同。如果在施打疫苗後的一兩天內沒有任何異狀，這並不意味著疫苗沒有發揮作用，這些疫苗在人體內啟動了免疫系統的第二部分，它透過產生抗體成為人體對抗病毒的利器。
而另一個造成困擾的副作用是，隨著免疫系統的活躍，它有時也會導致淋巴結的暫時腫脹，如手臂下的淋巴結。專家建議女性在接種COVID-19(新冠肺炎)疫苗之前安排常規乳房檢查，以避免腫脹的現象被誤認為是癌症。
然而並非所有的副作用都是正常現象。在世界各地施打了數以億計的疫苗劑量之後，透過密集的安全監測發現嚴重的風險比例並不高。
在接種阿斯特捷利康(AstraZeneca)製藥公司和嬌生集團(（Johnson & Johnson）)生產的疫苗的人中，有極少數人發現了一種不尋常的血凝塊。有些國家考量到老年人的身體狀況預留了這些疫苗，而監管當局也表示提供這些疫苗的好處仍然大於風險。
有些人在接種疫苗後也有嚴重的過敏反應。這就是為什麼在接種任何類型的COVID-19(新冠肺炎)疫苗後必須在現場待上大約15分鐘，以確保任何症狀都能得到及時治療。
最後，美國當局也正試圖確認此類型的感染引起暫時性心臟疾病是否可能是接種mRNA疫苗（BNT與Moderna兩種疫苗）之後的罕見副作用。美國衛生官員還不能確定是否有關聯，但他們表示目前正在監測少量的報告，大多數年齡層落在青少年或壯年。
更多新聞請看The China Post