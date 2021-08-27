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指揮中心表示，今日新增7例境外移入個案，為3例男性、4例女性，年齡介於20多歲至40多歲，分別自瑞典（案16058）、美國（案16059）、印尼（案16060、16061、16062）及印度（案16063、16064）入境，入境日介於8月13日至8月25日，均持有搭機前3日內檢驗陰性報告。
新增1例死亡 60多歲男性
指揮中心說明，今日新增1例死亡個案，案14879為60多歲男性，具慢性病史及其他確診個案接觸史；3月12日因其他原因住院，6月26日出現發燒、咳嗽及腹瀉症狀，6月29日採檢，6月30日確診，8月18日死亡。
指揮中心指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至8月25日累計公布14,740位確診個案中，已有13,669人解除隔離，解隔離人數達確診人數92.7%。
指揮中心統計，截至目前國內累計2,596,704例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含2,579,632例排除），其中15,954例確診，分別為1,392例境外移入，14,509例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計110例移除為空號。2020年起累計833例COVID-19死亡病例，其中825例本土，個案居住縣市分布為新北市410例、臺北市315例、基隆市28例、桃園市26例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，臺東縣、雲林縣、臺南市、南投縣、高雄市及屏東縣各1例；另8例為境外移入。
指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。
26.5萬劑AZ疫苗已抵台 效期至12月7日
中央流行疫情指揮中心今日表示，26.5萬劑AstraZeneca疫苗已於今（27）日上午11時37分抵達桃園國際機場，待完成通關程序後，直接運送至指定冷儲物流中心，進行後續檢驗封緘作業，再提供COVID-19接種計畫所列實施對象接種。
指揮中心指出，該中心係於去(2020)年10月30日與臺灣阿斯特捷利康公司簽署1,000萬劑COVID-19疫苗供應合約，先前已陸續到貨，分為3月3日11.7萬劑、7月7日62.6萬劑、7月15日56萬劑、7月27日58.2萬劑、8月12日52.4萬劑，本次提供第六批疫苗，截至目前總計約267.4萬劑到貨。本次提供的疫苗係為多劑型包裝(每瓶10人份)，需存放於2-8℃環境，依臨床試驗每人需施打2劑，本批效期至今年12月7日。
資料來源：健康醫療網 【新冠肺炎】又見＋０ 26.5萬劑AZ疫苗已於上午抵台
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