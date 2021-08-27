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建構完整數位金融服務　新光銀獲卓越雜誌雙奬肯定

▲新光銀行榮獲「2021卓越銀行評比」雙奬肯定，由總經理謝長融（左）代表接受商業發展研究院長許添財頒獎。（圖/新光銀行提供）
▲新光銀行榮獲「2021卓越銀行評比」雙奬肯定，由總經理謝長融（左）代表接受商業發展研究院長許添財頒獎。（圖/新光銀行提供）

記者顏真真/台北報導

2021-08-27 16:00:00

由《卓越雜誌》主辦的「2021卓越銀行」評比日前舉行頒獎典禮，新光金控旗下新光銀行今年度榮獲「最佳數位金融服務獎」與「最佳理專團隊獎」雙獎殊榮，連續5年獲得評審及客戶肯定，並由總經理謝長融代表出席，接受商業發展研究院許添財董事長頒獎。

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謝長融在得獎後表示，新光銀行榮獲「最佳數位金融服務獎」與「最佳理專團隊獎」給予全行同仁最大的肯定，在2015年就已成立數位金融部，也是國內首批政府開放Bank3.0時就積極發展的銀行，也曾在2016年獲得卓越雜誌最佳「數位銀行獎」的榮譽，尤其這次疫情期間全民共同防疫，降低外出或臨櫃交易需求，新光銀行建構完整的數位金融服務，讓居家防疫的客戶可以透過手機或電腦，免出門輕鬆自行完成各類交易，落實「貼近生活、為客著想」的價值主張。

新光銀行去 (2020) 年底推出Omni-U數位存款帳戶，以使用者為中心，鎖定「開戶、消費、繳費、理財」4大面向，創造OU數位帳戶金融與生活結合的新價值，結合異業共創生態，串連客戶食衣住行育樂所需的生活場景，提供實體、數位進而全通路完整的服務，今年8月初總開帳戶數（含台幣、外幣及信託帳戶）已突破10萬戶大關。

今年3月新光銀行也獲得財經雜誌《財訊》2021「財富管理大獎」頒發「最佳客戶推薦獎」，如今再次榮獲《卓越雜誌》頒發「最佳理專團隊獎」。新光銀行財管團隊強調「以客戶為中心」，由專業的理財顧問依照客戶不同時期的財務需求，提供客戶最合適的理財規劃及資產配置建議；理財顧問背後更有堅強專業的團隊做後盾，從市場趨勢的掌握、到商品的設計上架及各式專屬的貴賓禮遇規劃等，皆以貼近客戶需求出發。

為感謝客戶的肯定，新光銀行同時特別推出限時外幣尊榮存款專案，全新客戶只要持美元新資金，享美元定存3個月年息0.9%，全新客戶優惠利率單筆最低5萬美元，每人限額20萬美元。

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