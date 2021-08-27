比喪父還痛苦！塔利班「集體洩慾」女市長藏車底逃亡德國
塔利班（Taliban）奪下阿富汗政權，雖承諾不會報復、不希望有任何衝突發生，也會尊重女權，但還是頻傳相關惡行，包括鎖定年輕少女、集體蹂躪洩慾或姦屍等行為，阿富汗29歲女市長加法里（Zarifa Ghafari）過去積極為婦女發聲，成為塔利班黑名單的首要目標，不過據外媒報導，加法里已在土耳其大使幫助下，躲車底順利逃到德國。
記者林莞茜／綜合報導
2021-08-27 20:50:11｜2021-08-27 20:55:07
加法里是阿富汗首位入主華達克（Wardak）省麥丹夏市長辦公室的女性，多年來持續積極地為婦女權利發聲的她，對奪下阿富汗政權的塔利班來說，很大程度跟伊斯蘭法律解讀有牴觸，因此加法里曾絕望地表示她現在只能「待在家等他們來殺我」，沒人可以幫她跟她家人，也不知道能去哪。
不過據外媒報導，加法里18日躲在車底下，每每經過塔利班的檢查站哨都努力隱藏自己，最後終於在土耳其駐喀布爾大使的幫助下，順利登上飛往伊斯坦堡的航班，再輾轉飛往德國。
加里法事後表示，身為阿富汗軍隊高級成員的父親去年遭到塔利班刺殺讓他感到相當痛苦，如今逃亡路上，在機場要準備離開自己國家時，他感受到的痛，比失去爸爸的時候還痛，她從未想過會感覺那麼痛，但她強調她不是移民德國，而是為了繼續為阿富汗的女權奮鬥，為那些只能待在家裡不能外出工作的女性發聲。