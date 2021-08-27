巴拿馬籍貨輪船長不治確診　航港局：船員未下船

我是廣告 請繼續往下閱讀
航港局今天晚間發出新聞稿表示，巴拿馬籍貨船KAMO 25日停靠台中港14號碼頭裝載機具，原訂於26日出港前往日本，於航行途中在桃園外海突因船長呼吸困難申請緊急進入台北港救護，航港局嚴守防疫政策，下令該船先於台北港外錨地錨泊，並緊急協助予以人道醫療救援。
航港局說，27日凌晨2時25分將船長接駁下船，由救護車後送淡水馬偕醫院急救，但到院前已無生命跡象、經醫院搶救無效，於27日凌晨4時7分宣告死亡，同時檢驗出確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）。
航港局表示，接獲通報後隨即會同港務公司、疾管署等單位啟動防疫應變機制，加強港區清消作業，經查該船停泊台中港期間，船員均依防疫指引未下船及與港區作業人員接觸。
但為降低防疫風險，已要求相關作業人員依接觸風險進行居家隔離、自主健康管理及自我健康監測等防疫作為，並同步加強港埠環境清消作業，嚴守港區邊境防疫，該貨船並已於27日晚間6時50分起錨前往下一港菲律賓馬尼拉港。
航港局表示，防疫應變仍進行初步匡列接觸者，並進行PCR檢驗，同時依接觸風險要求進行居家隔離、自主健康管理及自我健康監測等防疫措施；港區部分，包括台中港港務大樓南棟及12至15號號碼頭相關場區於今天下午1時完成相關清消作業，港口各管理單位均依據中央防疫政策指引確實執行防疫措施與環境消毒。（編輯：方沛清）1100827