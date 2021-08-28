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快訊／本土再加零！境外移入6例、零死亡

▲中央流行疫情指揮中心針對最新疫報做出說明。（圖／疾管署直播）
▲中央流行疫情指揮中心針對最新疫報做出說明。（圖／疾管署直播）

記者許家禎/台北報導

2021-08-28 14:06:32｜2021-08-28 14:19:24

中央流行疫情指揮中心今(28)日公布國內新增6例境外移入COVID-19病例，分別自法國、美國、越南、巴基斯坦、柬埔寨及其他國家移入；另確診個案中無新增死亡。不過指揮官陳時中表示，早上接獲確診一例，死亡1例（巴拿馬貨輪「KAMO」船長）但都未列案號，預計這兩例明日才會列案號。

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指揮中心表示，今日新增6例境外移入個案，為3例男性、3例女性，年齡介於10多歲至60多歲，分別自法國(案16065)、美國(案16066)、其他(案16067)、越南(案16068)、巴基斯坦(案16069)、柬埔寨(案16070)入境，入境日介於今(2021)年8月7日至8月27日；詳如新聞稿附件。

指揮中心指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至8月26日累計公布14,748位確診個案中，已有13,674人解除隔離，解隔離人數達確診人數92.7%。

指揮中心統計，截至目前國內累計2,618,184例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含2,600,433例排除)，其中15,960例確診，分別為1,398例境外移入，14,509例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計110例移除為空號。 2020年起累計833例COVID-19死亡病例，其中825例本土，個案居住縣市分布為新北市410例、臺北市315例、基隆市28例、桃園市26例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，臺東縣、雲林縣、臺南市、南投縣、高雄市及屏東縣各1例；另8例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。


※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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