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修憲拚過關　綠營現綁2024大選投票聲浪

▲立法院長游錫堃表示，現在眾多修憲提案中，只有18歲公民權有共識，其他議題共識很低。（圖／NOWnews資料照，記者呂炯昌攝）
▲立法院長游錫堃表示，現在眾多修憲提案中，只有18歲公民權有共識，其他議題共識很低。（圖／NOWnews資料照，記者呂炯昌攝）

中央社

2021-08-28 16:39:36

（中央社記者溫貴香、王承中、蘇龍麒、王揚宇台北28日電）民進黨啟動憲改小組列車，希望10月提出修憲版本，力拚合併2022年縣市長選舉複決投票；不過，憲改小組出現部分聲浪，考量到地方選舉投票率較低，主張延至2024年與總統大選合併舉行。

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立法院新會期9月開議，修憲議題朝野嚴陣以待。民進黨3月間啟動憲政改革小組，分成中央政府組織、國會職權、人權與基本國策等3個組，分別由前考試院長姚嘉文、民進黨立法院黨團總召柯建銘、桃園市長鄭文燦擔任召集人。

憲改小組啟動後，曾討論18歲公民權、廢考監、縮短憲政空窗期等憲改方向，不過，5月起因疫情停擺；直至8月26日，「國會職權組」重啟討論，而「中央政府組織組」定9月1日開會討論。

立法院長游錫堃接受中央社專訪時坦言，現在眾多修憲提案中，只有18歲公民權有共識，其他議題共識很低。

他指出，事實上，修憲若要綁2022年地方選舉，也不是那麼容易通過；現在有另外一說法 ，若朝野政黨都同意的話，修憲複決應移到2024總統大選合併投票，但他不會去做此倡議，完全尊重朝野黨團意見。

不願具名的民進黨憲改小組成員表示，民進黨推動憲政改革不是只有公民權下修至18歲一案，而是包括政府體制，以及廢除考試院、監察院等重大議題，應該由黨來主導憲政改革議題，不應讓外界以為只有18歲公民權一案。

此外，18歲公民權朝野黨團共識雖然很高，但對於推動期程，民進黨內也有不同看法。這名憲改小組成員表示，包括新境界文教基金會副董事長兼執行長邱義仁等人認為，18歲公民權修憲案與2022年縣市長選舉合併舉行，要通過還是很困難。

這位小組成員說，理由有二，一是社會上普遍的保守心態認為，18歲年紀還太小，此心態無關政黨；二是縣市長選舉投票率比全國性大選投票率要低，高門檻的修憲案要通過「有困難」，因此主張與2024年總統大選合併舉行，過關可能性會較高。

不過，另一派如民進黨立法院黨團總召柯建銘等人認為，公民權下修至18歲是朝野政黨與立院黨團共識，也是身兼黨主席的總統蔡英文選舉重要政見，2022年地方首長選舉一役一定要推動。

根據憲法增修條文第12條等相關規定，修憲須經立法院立委1/4的提議，3/4的出席，及出席委員3/4的決議，提出憲法修正案，並於公告半年後，經中華民國自由地區選舉人投票複決，有效同意票過選舉人總額的半數，即通過。（編輯：蘇龍麒）1100828

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