水保局辦農萊市集 農村小童攜手OPEN將行銷台灣好茶

水土保持局南投分局與統一超商-日月潭水社綜合商場，今、明二天聯手舉辦農萊市集，行銷日月潭紅茶、烏龍茶，也集結農村職人、青年農民、友善產業與魚池、頭社等地方特色產物，推出手揉茶、手炒茶體驗活動，吸引許多因疫情宅家民眾，大手牽小手一起出門「找茶」，體驗台灣茶豐富韻味，消費滿額還能抽好禮，禮品有OPEN BIKE、產品折價券等。





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南投分局分局長陳榮俊表示，水保局輔導農村再生邁入11年，中部四縣市彰化、南投、雲林、嘉義地形橫跨高山到平原，擁有豐富農業資源與農特產品，為協助優質農村轉型提升，搶攻國民消費與旅遊市場，展開全方位產業體驗行銷能量。





農萊市集是水保局南投分局推廣的農村社區產業，特別整合彰投雲嘉地區，與農村社區產業緊密結合的在地夥伴單位，產業都是在地產製作，嚴選符合友善、有機、產銷履歷驗證產品，品質有保證。





▲今明在日月潭畔舉辦的農萊市集，行銷彰投雲嘉農特產品。（圖／水保局提供）

陳榮俊指出，南投分局每年度舉辦農萊市集展售活動與交流會議，提供農萊夥伴展售特色產品平台，市場反應熱烈。近期分別在南投日月潭及清境農場舉辦友善小農市集活動，販售農村產品。因應後疫情時代的國旅市場需求，以「小眾、精緻國旅」推動小團的親子旅遊模式，將日月潭周邊蛋黃區的農村社區體驗、旅遊祕境、產業品牌等，整合於市集當中。





除此，還串連統一集團的OPEN BIKE以可愛且鮮明主題意象，吸引親子及青年族群，運用自行車旅遊概念整合日月潭周邊農村社區及產業活動，近期最夯的就是騎著OPEN BIKE到頭社社區欣賞花海，及購買在地絲瓜產品，歡迎民眾以行動支持在地產業。





▲今明在日月潭畔舉辦的農萊市集，可體驗揉茶烘茶品茶難得經驗。（圖／水保局提供）

這場找「茶」盛會，水土保持局與日月潭國家風景區管理處、水社商場、魚池鄉農會與統一超商-日月潭水社綜合商場，共同舉辦「農萊˙水社小市集」，以銷售台灣「茶」為主題，今日適逢周末風和日麗，吸引大批民眾到場，農村小童與OPEN到場以熱舞力挺小農。





統一超商-日月潭水社綜合商場說，商場以「饗食慢遊」為發想，強調饗樂生活、美食市集、體驗慢活、自然遨遊四大主軸，融合日月潭豐富自然文化資源，提供旅客優質服務與特色商品，首次與水保局農萊市集合作行銷推廣台灣茶與周邊遊程，盼透過活動帶動民眾參觀與購買，為台灣茶產業努力。



