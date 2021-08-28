COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

經痛叫外送衛生棉！她一拆見「超暖畫面」哭了：心臟爆擊

▲原PO經痛叫了外送衛生棉，豈料遇到超暖外送員，讓她很感動。（示意圖／翻攝photoAC）
▲原PO經痛叫了外送衛生棉，豈料遇到超暖外送員，讓她很感動。（示意圖／翻攝photoAC）

編輯中心/綜合報導

2021-08-28 19:05:43

外送平台近年來相當盛行，也因其合作商家多元，使不少人廣為使用，對此，就有一名女網友發文，表示自己經痛無法出門，因此叫外送衛生棉，豈料她一拆紙袋見到「內容物」，讓她感動直呼「心臟爆擊」。

我是廣告 請繼續往下閱讀

該名女網友在社群平台《Dcard》上以「上輩子到底需要燒多少香才能遇到這樣天使般的外送」為題發文，表示月經第一天非常痛，整天幾乎都在廁所度過，身上的衛生棉也只剩下現在使用的這片，於是她便打開外送平台，速速下單了一包日用衛生棉。

下單沒多久，原PO就收到外送員的訊息「嘿你要等等了，因為超商缺貨，他們正在調貨唷」，而原PO則回應「沒關係，對了等等可以幫我用紙袋裝嗎，不好意思」，對方也表示沒問題，接著說自己最後一單，問原PO需要順便買其他東西嗎？

▲女網友PO出與外送員的對話截圖。（圖／翻攝自《Dcard》）
▲女網友PO出與外送員的對話截圖。（圖／翻攝自《Dcard》）
原PO則回「超商應該沒有止痛藥對吧」，這時外送員則說「但我身上有，給妳就好，要幫妳買熱的嗎，要等我一下，店員還沒回來」，也讓原PO覺得很感動「天使外送員，太貼心了啦」。

▲女網友PO出與外送員的對話截圖。（圖／翻攝自《Dcard》）
▲女網友PO出與外送員的對話截圖。（圖／翻攝自《Dcard》）
她本以為貼心外送員的關心只有這樣，豈料取貨完打開紙袋，讓她超驚訝，「喔天啊，看到那條巧克力，所有經痛都消失了，真的是心臟爆擊欸，有夠暖真的暖爆了，原本想傳訊息道謝，但訂單完成後就會消失，真的太謝謝你了，辛苦了」。

▲外送員另外買了巧克力送給原PO。（圖／翻攝自《Dcard》）
▲外送員另外買了巧克力送給原PO。（圖／翻攝自《Dcard》）
貼文一出，掀起熱議，「這個不給小費良心真的會痛」、「我平常也喜歡送一點小禮物，之前有人訂生日蛋糕，也會夾個小卡片XD，一想到他們開心的表情，心情就很好」、「太可愛了！五星好評+小獎金！（最高的那個按下去）」、「他是天使外送員！！！」、「超暖……」。（編輯：郭佩蓉）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
在各大連鎖品牌中，你最喜歡哪一家？

在各大連鎖品牌中，你最喜歡哪一家？

繼續作答
政府為了振興經濟，推出五倍券政策，您支持嗎？

政府為了振興經濟，推出五倍券政策，您支持嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀