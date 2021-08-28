經痛叫外送衛生棉！她一拆見「超暖畫面」哭了：心臟爆擊

外送平台近年來相當盛行，也因其合作商家多元，使不少人廣為使用，對此，就有一名女網友發文，表示自己經痛無法出門，因此叫外送衛生棉，豈料她一拆紙袋見到「內容物」，讓她感動直呼「心臟爆擊」。
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該名女網友在社群平台《Dcard》上以「上輩子到底需要燒多少香才能遇到這樣天使般的外送」為題發文，表示月經第一天非常痛，整天幾乎都在廁所度過，身上的衛生棉也只剩下現在使用的這片，於是她便打開外送平台，速速下單了一包日用衛生棉。
下單沒多久，原PO就收到外送員的訊息「嘿你要等等了，因為超商缺貨，他們正在調貨唷」，而原PO則回應「沒關係，對了等等可以幫我用紙袋裝嗎，不好意思」，對方也表示沒問題，接著說自己最後一單，問原PO需要順便買其他東西嗎？
她本以為貼心外送員的關心只有這樣，豈料取貨完打開紙袋，讓她超驚訝，「喔天啊，看到那條巧克力，所有經痛都消失了，真的是心臟爆擊欸，有夠暖真的暖爆了，原本想傳訊息道謝，但訂單完成後就會消失，真的太謝謝你了，辛苦了」。
貼文一出，掀起熱議，「這個不給小費良心真的會痛」、「我平常也喜歡送一點小禮物，之前有人訂生日蛋糕，也會夾個小卡片XD，一想到他們開心的表情，心情就很好」、「太可愛了！五星好評+小獎金！（最高的那個按下去）」、「他是天使外送員！！！」、「超暖……」。（編輯：郭佩蓉）