經痛叫外送衛生棉！她一拆見「超暖畫面」哭了：心臟爆擊

外送平台近年來相當盛行，也因其合作商家多元，使不少人廣為使用，對此，就有一名女網友發文，表示自己經痛無法出門，因此叫外送衛生棉，豈料她一拆紙袋見到「內容物」，讓她感動直呼「心臟爆擊」。





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該名女網友在社群平台《Dcard》上以「上輩子到底需要燒多少香才能遇到這樣天使般的外送」為題發文，表示月經第一天非常痛，整天幾乎都在廁所度過，身上的衛生棉也只剩下現在使用的這片，於是她便打開外送平台，速速下單了一包日用衛生棉。





下單沒多久，原PO就收到外送員的訊息「嘿你要等等了，因為超商缺貨，他們正在調貨唷」，而原PO則回應「沒關係，對了等等可以幫我用紙袋裝嗎，不好意思」，對方也表示沒問題，接著說自己最後一單，問原PO需要順便買其他東西嗎？





▲女網友PO出與外送員的對話截圖。（圖／翻攝自《Dcard》）

▲女網友PO出與外送員的對話截圖。（圖／翻攝自《Dcard》）