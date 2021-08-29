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竹北每坪57萬新高？ 消保官查證：是開價非成交價

▲新竹縣消保官及各單位訪查建商。（圖／新竹縣府消保官辦公室提供）
▲新竹縣消保官及各單位訪查建商。（圖／新竹縣府消保官辦公室提供）

記者蔡孟尚/綜合報導

2021-08-29 10:55:46

新竹縣政府今天發佈新聞，儘管預售屋實價登錄新制自7月1日已正式上路，但「竹北每坪成交57萬創新高」的新聞，這幾日仍在大新竹地區引發民眾議論紛紛，經內政部及新竹縣政府進行了解後，今天新竹縣政府消保官靳邦忠正式對外公布，這張「付款明細表，是開價單不是成交單，該業者自開賣至今一户也沒有賣出」。靳邦忠提醒消費者，實價登錄已經正式上路，爾後像這種房價創新高的銷售傳聞，民眾均可自行在實價登錄上查詢，透過政府這項公開透明的實價登記制度，全民可共同檢視房價，將來並研議每兩個月發布區域異常房價資訊供消費者參考。

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靳邦忠表示，針對媒體報導的內容，他 27日下午17點30分主動詢問媒體文章中所謂的房市專家了解案情 。陳述意見的撰文者表示，媒體上刊登的兩張付款支付單，不約而同出現在新竹好幾個LINE社群中 ，回算價格約莫是57萬，連第幾棟第幾樓戶別都有。 推測應是有心人士拍攝此付款單上傳到社群，藉機行銷。因為LINE社群是匿名制，貼上後在群組裡定會引起廣泛討論竹北房價怎麼可能漲到57萬？透過閱聽大眾各自解讀，故意製造想像空間，再退出群組表示與該公司無關 。依撰文者之專業角度，「這個價錢在竹北是會嚇死消費者的成交價， 才會提醒主管機關應該進行了解」。甚至在其文章中直接請教業者，把具體成交的户别，公佈給大家看是不是真的是這樣子，不料竟引起媒體大幅報導。  

靳邦忠質問，「那你為什麼就單獨找這家公司呢？」房市專家回答，因為這個評論出來之後，在Line下方就有該公司粉絲團的小編回覆了「沒有問題喔，我們就是要賣這樣的價錢」。 表示「這只是想賣的價錢 ，而不是成交價。 那為什麼放出成交單讓民眾以為這是該公司的成交價， 我才判斷這樣的手法顯然有造假欺騙引誘消費者之嫌。」

靳邦忠提醒，房市專家在書寫評論時應客觀中肯， 基於公益善意的批評無可厚非，但不容許以捕風捉影，或是針對性的言論讓建商蒙受莫名之災；否則不只其專業會受到民眾質疑，政府針對不實傳播的部分，也會對發佈的媒體追究責任。 撰文者表示了解， 也謝謝消保官給他主動澄清說明的機會

縣府新聞稿中指出，28日早上9點，靳邦忠就率同各主管機關至該業者營業所進行了解，業者當場提示網路上其他知名建商所刊登的類似相關資料及圖片 ，向消保官說明這些付款表、拆款表、付款明細表及繳款明細單， 都是業者就購屋總價金額， 向「消費者說明如何分期給付、分擔比例及成數的報價表而已 ，並不是成交訂購單。」  業者並強調，該建案至本年初取得使用執照後，直至上週才正式對外開始銷售 ，「到目前為止連一間都還未賣出去，怎麼會有成交明細， 有心人士故意針對我們公司特別關照 」。

靳邦忠提醒業者，房價開價多少是市場自由機制，政府絕對充分尊重。 房市熱絡顯示地方建設繁榮發展 ，政府亦樂觀其成。但「成交價格」是判斷一個區域市場行情最重要的消費資訊，相關業者不應恣意操作造假市場成交價格，致民眾妄加揣測散播傳言。若業者在成交價格上有以「虛偽不實」或「引人錯誤」之表徵， 除應受地政法規之規範外 ，如經查證有意圖以「欺罔」之方式，影響區域房價市場交易秩序，便有違反公平交易法之虞， 將可能受到最高2500萬罰鍰的處分。

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