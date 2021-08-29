水煮蛋只會用鍋子煮？內行「1招」吃上癮：不破殼又好剝
雞蛋是我們日常生活中，經常會吃到的食物，而其料理的方式也非常多元，包含荷包蛋、炒蛋、水煮蛋等等，而其中，由於水煮蛋只需要水及鍋爐就能製作，相當簡易，成為不少健身、減肥者最愛吃的蛋類料理。不過，近日就有網友分享自己水煮蛋獨門煮法，不僅速度快且美味，連蛋殼也都非常好剝，貼文引發廣大迴響。
編輯中心/綜合報導
2021-08-29 11:11:26
原PO在臉書社團「氣炸鍋好好玩食譜分享」貼文指出「早上美好一天的開始就靠它了！從沒想過氣炸鍋也能做出水煮蛋！只要200度5分鐘就有美味的雞蛋！」只見貼出的照片，原PO將雞蛋放入氣炸鍋內，完全不用任何一滴水，就能完美做出水煮蛋，比起用水煮經常裂開、殼難剝，用氣炸鍋做成的水煮蛋各個外觀相當漂亮。
貼文一出，網友紛紛回應「....還以為會爆掉耶！好好吃的感覺」、「感謝分享！原來氣炸鍋也能做水煮蛋」、「氣炸水煮蛋還不用洗鍋...真的是福音啊，感謝分享」、「晚點來試看看，感覺好讚」、「竟然可以用氣炸鍋！終於可以不用一直洗鍋了」、「超方便！我一直也都是用氣炸鍋，以為大家都知道，炸出來不會破殼又好剝」。
另外，也有內行婆媽表示「如果想要吃溏心蛋的話也可以，轉150度10分鐘，就能吃到半熟的蛋液，超棒的，吃過就上癮」、「超方便啊，我都140度10分鐘，會得到半液體的蛋黃，超讚，完全是不愛吃全熟蛋黃的福音」、「我都這樣炸蛋！我的是160度7分鐘溏心蛋」。（編輯：張嘉哲）