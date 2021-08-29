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颶風諾拉登陸墨西哥　料帶來暴雨泥流

▲美國國家颶風中心警告，颶風諾拉（左）今晚於墨西哥哈里斯科州西北岸登陸後，可能會出現豪雨和危及性命的暴洪和泥流。右為颶風艾達。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國國家颶風中心警告，颶風諾拉（左）今晚於墨西哥哈里斯科州西北岸登陸後，可能會出現豪雨和危及性命的暴洪和泥流。右為颶風艾達。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-08-29 17:28:52

（中央社墨西哥蒙特雷28日綜合外電報導）美國國家颶風中心（NHC）警告，颶風諾拉（Nora）今晚於墨西哥哈里斯科州（Jalisco）西北岸登陸後，可能會出現豪雨和危及性命的暴洪和泥流。

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法新社報導，墨西哥國家氣象局（NationalMeteorological Service）表示，一級颶風諾拉在哈里斯科州托馬特蘭（Tomatlan）附近登陸，並將持續往北朝納耶瑞州（Nayarit）和西納羅亞州（Sinaloa）方向移動。

上傳社群媒體的影片顯示，暴潮淹沒道路，強風猛襲建築物、吹斷樹木。

路透社報導，當局已對沿海的柯利馬州（Colima）、納耶瑞州、哈里斯科州發布颶風警報。

根據美國國家颶風中心最新公告，諾拉預料將帶來200到300毫米雨量，這個週末到下週頭幾天最大降雨總量預料將達500毫米。

美國國家颶風中心說，這樣的雨量將造成威脅性命的暴洪和泥流。

截至北美中部時區（CST）晚間7時（台灣時間28日上午8時），颶風諾拉的位置在墨西哥瓦拉塔港（Puerto Vallarta）南南西方48公里，最大風速每小時129公里。

諾拉預料將於明、後天從墨西哥西岸前進到加利福尼亞灣（Gulf of California）。（譯者：李晉緯/核稿：蔡佳敏）1100829

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