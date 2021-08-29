吳宗憲踢爆《刻在》抄襲！網神出7個月前證據：根本先知
歌曲《刻在我心底的名字》奪下本屆金曲獎「年度歌曲獎」以及去年金馬獎的最佳電影歌曲獎，但綜藝圈老大哥吳宗憲昨（28）日卻砲轟表示「這首歌根本是抄襲英文老歌《Reality》」，認為金曲評審不公平。消息曝光後，就有網友立刻神出一名Youtuber七個月前翻唱的影片，是將《Reality》以及《刻在我心底的名字》合唱的Cover影片，一瞬間爆紅，不少人前往朝聖。
編輯中心/綜合報導
2021-08-29 15:36:55｜2021-08-29 15:39:10
網友在吳宗憲發聲後，由於未聽過英文老歌《Reality》，於是便在Youtube上頭搜尋，沒想到卻跳出一名香港Youtuber吳啟明在今年1月時，就已經將《Reality》、《刻在我心底的名字》兩首歌曲混在一起唱，並在影片備註欄寫下「感覺到這兩首歌很像，crossover 一下 」。
不少網友紛紛朝聖「傻眼，這樣合在一起更像了....」、「根本先知＝＝一月就已經有這種想法」、「我是來朝聖的...吳老師的歌聲好好聽」、「原本來聽聽看有沒有抄襲，結果發現這大哥唱歌滿好聽的呢，能不能多翻唱一些知名國語歌曲呢」、「聽完覺得很像以外...這位大哥唱歌也太好聽」、「先卡，這大叔是先知，唱歌又好聽」、「真的好像....超誇張的」、「唱得真棒！讓我幾乎忘記了抄襲不抄襲這回事，只沉醉在美好的歌聲中」。
而《刻在》除了有涉嫌抄襲《Reality》這首歌以外，今天也被網友爆出前奏幾乎與2019年發行的鋼琴曲《自由が丘》前奏完全一樣。而對於爭議，華納音樂公司也透過律師徐則鈺發出聲明表示「對於近日《刻在我心底的名字》歌曲抄襲之云云，令華納公司所屬作者感到困擾和遺憾，各界就《刻在我心底的名字》歌曲之指教， 華納公司均理解尊重，惟為恐各界誤解，本律師代華納公司聲明，《刻在我心底的名字》歌曲為作者許媛婷、謝佳旺、陳文華所原創，絕非抄襲。(編輯：張嘉哲)