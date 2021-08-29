阿富汗地方強人重整旗鼓　盼與塔利班協商組新政府

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27歲的哈立德受訪時告訴路透社：「我們傾向集體協商，因為光靠我們之中任何一方，無法解決阿富汗的問題。所以全國所有政治團體都來參與很重要，尤其是傳統領袖、那些有權和有民眾支持的人。」
在北部馬薩里沙利夫市（Mazar-I-Sharif）落入強硬派伊斯蘭團體塔利班手中時，努爾與杜斯坦皆不戰而逃，離開阿富汗。
塔利班接著於8月15日進入首都喀布爾（Kabul），美國支持的阿富汗政府垮台，軍人潰逃。
然而，現在的秘密討論顯示，在塔利班取得驚人軍事成功後，傳統強人正在重整旗鼓。
多數分析家表示，若缺乏族群共識，任何政治實體想要長遠統治阿富汗，都會是場挑戰。
以普什圖族（Pashtun）為主體的塔利班上月籌備攻勢時，確實曾尋求塔吉克族、烏茲別克族和其他少數族裔的支持，不若塔利班2001年以前統治阿富汗時那樣排除少數族裔。
哈立德說：「塔利班現在非常、非常傲慢，因為他們剛拿下軍事勝利。但我方推測，他們知道照以前的方式統治會有風險。」
儘管承諾致力協商，哈立德仍說談判存在失敗的「巨大風險」，這使他們已在準備武力對抗塔利班。
哈立德表示：「我們不可能投降。」（譯者：楊昭彥/核稿：嚴思祺）1100829