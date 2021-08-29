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阿富汗地方強人重整旗鼓　盼與塔利班協商組新政府

▲塔利班組織在阿富汗東山再起後，包括兩名區域強人在內的一幫阿國資深領袖打算在幾週內會面共組新陣線，希望與塔利班談判，協商組成阿富汗新政府。圖為塔利班戰士。（圖／美聯社／達志影像）
▲塔利班組織在阿富汗東山再起後，包括兩名區域強人在內的一幫阿國資深領袖打算在幾週內會面共組新陣線，希望與塔利班談判，協商組成阿富汗新政府。圖為塔利班戰士。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-08-29 19:21:46

（中央社喀布爾29日綜合外電報導）塔利班組織在阿富汗東山再起後，包括兩名區域強人在內的一幫阿國資深領袖打算在幾週內會面共組新陣線，希望與塔利班談判，協商組成阿富汗新政府。

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阿富汗北部巴爾赫省（Balkh）強人努爾（AttaMohammad Noor）之子哈立德（Khalid Noor）說，這群人包括烏茲別克族資深領袖杜斯坦（Abdul RashidDostum），以及反對塔利班（Taliban）接管阿富汗的其他人。

27歲的哈立德受訪時告訴路透社：「我們傾向集體協商，因為光靠我們之中任何一方，無法解決阿富汗的問題。所以全國所有政治團體都來參與很重要，尤其是傳統領袖、那些有權和有民眾支持的人。」

在北部馬薩里沙利夫市（Mazar-I-Sharif）落入強硬派伊斯蘭團體塔利班手中時，努爾與杜斯坦皆不戰而逃，離開阿富汗。

塔利班接著於8月15日進入首都喀布爾（Kabul），美國支持的阿富汗政府垮台，軍人潰逃。

然而，現在的秘密討論顯示，在塔利班取得驚人軍事成功後，傳統強人正在重整旗鼓。

多數分析家表示，若缺乏族群共識，任何政治實體想要長遠統治阿富汗，都會是場挑戰。

以普什圖族（Pashtun）為主體的塔利班上月籌備攻勢時，確實曾尋求塔吉克族、烏茲別克族和其他少數族裔的支持，不若塔利班2001年以前統治阿富汗時那樣排除少數族裔。

哈立德說：「塔利班現在非常、非常傲慢，因為他們剛拿下軍事勝利。但我方推測，他們知道照以前的方式統治會有風險。」

儘管承諾致力協商，哈立德仍說談判存在失敗的「巨大風險」，這使他們已在準備武力對抗塔利班。

哈立德表示：「我們不可能投降。」（譯者：楊昭彥/核稿：嚴思祺）1100829

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