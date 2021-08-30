杏鮑菇怎炒才入味？媽「多1步驟」才下鍋：口感不輸干貝
杏鮑菇是一種常見的菌類美食，不僅味道鮮美，營養也相當豐富，其口感Q彈有嚼勁，拿來蒸、炒、烤都非常適合，深受不少大朋友小朋友喜愛。而近日，就有婆媽分享自己杏鮑菇的獨門作法，不僅能夠更入味，且吃起來還有干貝的錯覺，貼文引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-08-30 11:57:49
原PO在「家常菜」臉書社團貼文指出「好像很多人杏鮑菇會切成小小塊，但有人跟我一樣喜歡吃那種粗粗壯壯的杏鮑菇嗎？我都會將杏鮑菇切成4公分厚，兩面都畫刀，鍋子熱油燒熱，大火快煎到兩面焦黃之後裝起來備用，接著再起另一鍋，炒香蒜末與薑末，要色彩漂亮的人可再加一點紅辣椒末，倒入醬油，鹽，糖及少許的清水，接著把杏鮑菇倒入，大火讓湯汁吸乾就能起鍋囉！」
而關於醬汁比例，原PO表示「這盤用的杏鮑菇是3大支做的，醬油1大匙，糖1大匙，鹽0.5小匙，水1大匙，基本上醬汁是要依照您的食材多寡喜好而增減的，重點是千萬別放味精，雞粉，或是任何增鮮劑，因為杏鮑菇就是非常鮮的味道了」
貼文一出，網友紛紛回應「看起來跟干貝一樣....感覺好好吃」、「流口水了，好像干貝」、「原來還能做成這樣」、「我每次炒杏鮑菇都不入味，原來要這樣做」、「畫開杏鮑菇呀！學起來了」、「看起來好像干貝ㄟ，超讚的」、「哇湯汁超多的干貝耶，下次來試試看」、「原來有兩面畫刀的做法，筆記」。（編輯：張嘉哲）