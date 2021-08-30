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雅加達疫情趨緩　學生30日起輪流到校上課

▲雅加達的Covid-19疫情近來趨緩，30日起約610所小學、中學等各級學校恢復實體教學。為維持社交距離，學生輪流到學校上課。（圖／美聯社／達志影像）
▲雅加達的Covid-19疫情近來趨緩，30日起約610所小學、中學等各級學校恢復實體教學。為維持社交距離，學生輪流到學校上課。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-08-30 12:49:03

（中央社記者石秀娟雅加達30日專電）雅加達的Covid-19疫情近來趨緩，今天起約610所小學、中學等各級學校恢復實體教學。為維持社交距離，學生輪流到學校上課，每班級不超過18名學生，座位維持1.5公尺的距離。

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雅加達連日來單日確診Covid-19（2019冠狀病毒疾病）的人數低於千人，相較7月中高峰單日有1.2萬人確診，已有相當改善。雅加達省政府日前宣布，今天起試辦恢復實體教學，先讓610所學校實施，讓學生逐步適應防疫規定。

雅加達東區一所小學的校長撒牧金（Samukin）今天告訴中央社，目前僅週一、三、五讓學生到校上課，每天分別有2個年級的學生，週二、四進行校園消毒；每個班級最多只能有半數的學生到校上課，最多不超過18人。

陪兒子到學校上課的家長葉妮（Yeni Ayunian）說，她仍有點擔心疫情，但也很高興小朋友能回學校上課，希望疫情快點過去，讓生活回到常態。

學生都依規定，戴上口罩，也有學生戴上防護面罩，排隊洗手。學校也規定，避免握手、親吻長輩手背等打招呼的肢體接觸，並維持1.5公尺的社交距離。

印尼這波疫情自5月中快速升溫，之後學校就再度改為線上教學。目前大雅加達地區，包括西爪哇省茂物（Bogor）、德博（Depok）、唐格朗（Tangerang）、勿加西（Bekasi）等雅加達的周邊衛星城市，只有雅加達有限度重新開放實體教學。

有線電視新聞網CNN Indonesia報導，印尼教育監督網絡（JPPI）國家協調員烏拜德（Ubaid Matraji）說，線上教學遇到蠻多問題，對學生而言不是很好的學習方式，雖然疫情還沒過去，學校如果不儘快開學，會影響到學生的學習。（編輯：黃自強）1100830

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