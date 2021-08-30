《財富老司機》多元化的人生　斜槓青年怎麼斜？

過去的兼差，如今的斜槓，都是在創造自己的另一份主動收入，而隨著自動化與人工智慧的興起，許多上班族不再執著於單一企業、行業、職稱。但對於斜槓領域，究竟該怎麼入門，以及建立能走長久的正確觀念，其實足以好好探討一番。對此，由《NOWnews今日新聞》開闢的Podcast節目《財富老司機》，主持人黃群仁、彭懷恩本集將以老司機的角度，分享如何進一步結合工作與興趣，創造新的財富與人生。
財經中心/綜合報導
2021-08-30 21:00:00
兩位老司機指出，斜槓族從本業衍伸之外，也有跨領域的兼職，以及沒有本業，而同時接非常多的案子的類型，像是軟體工程師、數據分析。目前整個社會是一個跨業整合的年代，你有了第一份專業之後，其實可以讓你的專業之外求得新知，或者是未來的工作上做移動的一個延伸。黃群仁舉例，20年前的媒體，報紙可是大宗，但若當時能夠在部落格，或者在網路上面有所涉獵的話，那如今網路的世界來臨時，便能很快，很容易的完成跨業整合。
彭懷恩補充，就現在數位時代來說，如果數位能力夠強的話，也可以考慮辭掉專職，譬如學生中就有人大數據分析能力很強，自己承接了許多案子，月收入也高於一般上班族。不管是已經有主業再去斜槓，或是兼了很多職，這中間的轉換過程，時間的控制相對是一個很重要的因素。
黃群仁也指出，在斜槓之餘，工作倫理也得考量進去，因為在工作上，其實大家遵守的是契約論，雇主把錢給你相對應的部分，也希望你能夠做工作倫理，所以如果你本身有一份主業，然後背著你的老闆，打同樣產業的工，這件事情我覺得是不是太好的。而從現在目前幾個趨勢來看，尤其經過這一次的疫情
斜槓青年或者斜槓生活會越來越多，在家工作的機率相對提高非常多，像是釋放出交通上面的一些阻礙跟時間性，許多人可以早早把主業做完。另外，很多公司為了節省成本，所以外包出來，自由接案的工作機率也比較高。那你可以用你自己的不違反你本業的狀況之下，去嘗試新的東西，然後現在有很多的企業對於新興的技術不純熟，所以他需要外包人員的幫忙。
總結來說，如果真的能懂斜槓生活，好好把自己的工作跟興趣去做一些結合，衍生出來另外一個美好的兼差型的工作，那麼就能在工作與生活之間，創造新的財富契機，以及生活的多彩多姿。