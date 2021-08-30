中職／徐總帶王光輝快樂打球！曾文誠曝「生前最後對話」

兄弟象傳奇球星「一代象」王光輝，今（30）晨因肝癌逝世，享年56歲。球迷心中的「萬人迷」逝世消息一出也讓棒壇與死忠象迷不捨難過，而資深球評「曾公」曾文誠稍早也透過臉書透露，昨晚夢見徐生明總教練身旁有個「模糊人影」，得知消息後想想可能就是王光輝「徐總帶著他現在上面快樂打棒球」，短短數行回憶藏著滿滿洋蔥，文章曝光更惹哭不少球迷。

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王光輝過世消息一出，讓不少老象迷十分難過，人稱「曾公」的球評界大老曾文誠更是沉澱了大半天，終於透過

臉書

緬懷這名傳奇球星。曾文誠提到，在他構思總教練系列文章時，王光輝是第一人選，除了兩人交情甚好外，王光輝既風趣又口才好，故事性十足，是很好的對象。

「去年底第一次和他提出訪談時，王光輝爽快答應，時間要再喬時他已經回花蓮，現回想應該是身體出了狀況」

。

▲王威晨今早放上與父親王光輝的黑白合照，同時寫下悼念父親的話語。（圖／翻攝自王威晨IG）

曾文誠表示，他一度主動提議去花蓮拜訪王光輝沒問題，但對方卻「怕我麻煩」說等他回台北再來約，直到在年初或是稍晚之時，他從家人及其他管道了解王光輝的病況，「少數知道的人都有共識不再外傳這個消息，自己默默地祈禱他日早康復，期間也斷斷續續用line替他加油，或由妹妹傳遞祝福的信訊」。

曾文誠提到，原先訪談的目的已經轉變為

「想替王光輝留點什麼下來」

，包含他的棒球故事、他的帶兵想法、他的人生，也因此在八月初時與與王光輝的對話中提到「好朋友，我還是很想寫你的故事，讓年輕球迷知道你過去的事蹟及成長過程，我想到一個變通的方式是打電話和你聊，不知道你明天早上方便嗎？」

而王光輝則回應「文誠兄！謝謝你！真的！因為身體的關係，所以無法與你面對面聊天，小弟現在還在醫院，等這禮拜醫生怎麼說，也許會出院，出院一定打給你，我們在好好聊天」，不料卻成為兩人最後的對話，這也讓曾公感嘆「人生有很多遺憾，這裡再加一件」。

▲王光輝生前最後與曾文誠的對話成為他心中的遺憾。（圖／翻攝自曾文誠臉書）

至於夢見已故徐生明總教練和王光輝的過程，曾文誠也透露「夢裡他穿著兄弟球服接受我採訪，氣色非常好，隔天起床我和太太說這件事，然後內心卻是不安的，後來和友人聊起，一直擔心那反而是不祥之兆啊。昨晚我則夢見了徐生明總教練，他面帶微笑，也是穿著球衣，身旁站著一個人但影像模糊不已，我傳給徐生明太太，我們都稱她為『師母』，我說

現想想說不定站徐總身旁的可能就是王光輝，徐總帶著他現在上面快樂打棒球

」。

▲中信兄弟舉辦王光輝追思儀式。（圖／兄弟提供）

文末，他用「夢田之處」形容這場夢境，短短數行追憶過程也惹哭不少球迷，過去長期支持他的「光輝組」後援會網友們更被他的文字打動，紛紛留言表示「祝福徐總跟輝老大能夠另一個世界繼續快樂打棒球了」、「身為光輝組的一員是一輩子的驕傲，而這一份驕傲來自於老大給予我們的！」、「看了真的很難過，希望他們在上面快樂打球」、「希望他們能在另一個世界，一起快樂打棒球」。（編輯：楊智傑）