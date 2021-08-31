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颶風艾達侵襲路易斯安那州釀1死　百萬人斷電

▲威力強大的颶風艾達（Hurricane Ida）侵襲美國南部路易斯安那州，造成至少1人死亡，包括紐奧良整座城市，有超過100萬居民斷電。（圖／美聯社／達志影像）
▲威力強大的颶風艾達（Hurricane Ida）侵襲美國南部路易斯安那州，造成至少1人死亡，包括紐奧良整座城市，有超過100萬居民斷電。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-08-31 05:53:59

（中央社紐奧良30日綜合外電報導）威力強大的颶風艾達（Hurricane Ida）侵襲美國南部路易斯安那州，造成至少1人死亡，包括紐奧良整座城市，有超過100萬居民斷電。

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四級颶風艾達昨天登陸路易斯安那州，但在今天上午減弱為熱帶風暴。

根據蹤網站poweroutage.us，這場風暴導致路州超過百萬人無電可用，包括紐奧良全城。

紐奧良市長肯崔（LaToya Cantrell）在推特發文說：「我們斷電了，整座城市！大家現在必須繼續待在安全的地方，不是出來遊蕩的時候！」

提供電力的Entergy說，負責管控抽水站以避免洪水的紐奧良下水道與供水委員會（New OrleansSewerage and Water Board）有備用電力可用。

國家氣象局對多個地區發布風暴潮與洪水警告，包括紐奧良南方的吉恩拉菲特（Jean Lafitte），當地市長凱納（Tim Kerner）說，河水迅速上漲，已經漫過2.3公尺高的堤防。

美國總統拜登形容艾達颶風足以威脅生命。他宣布路州遭遇重大災難，可以獲得聯邦支援。

警方表示，在紐奧良西北方60英里處的普雷里維爾（Prairieville），有一人被倒下的樹木砸中身亡。

美國國家颶風中心（U.S. National HurricaneCenter）今天指出，艾達颶風已經減弱為熱帶風暴。

國家颶風中心表示，艾達在接下來一天會持續快速減弱，預料今晚會成為熱帶低氣壓。

而另一個颶風諾拉（Nora）也減弱為熱帶風暴，但在周末帶來強風暴雨，造成瓦拉塔港（PuertoVallarta）的一棟建物部分坍塌，一名男孩身亡。

國家颶風中心表示，諾拉29日晚間的位置在墨西哥的馬薩蘭鎮（Mazatlan）西北方165公里處，正以每小時19公里速度，朝北北西方向移動。（譯者：戴雅真/核稿：陳政一）1100830

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