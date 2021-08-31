習近平：從共同富裕出發　形成公平競爭市場環境

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習近平在主持會議時強調，強化反壟斷、深入推進公平競爭政策實施，是完善社會主義市場經濟體制的內在要求。要從構建新發展格局、推動高質量發展、促進共同富裕的戰略高度出發，促進形成公平競爭的市場環境，為各類市場主體特別是中小企業創造廣闊的發展空間，更好保護消費者權益。
會議稱，黨的18大以來，圍繞反壟斷、反不正當競爭，作出一系列重大決策部署，完善公平競爭制度，改革市場監管體制，加強反壟斷監管，推進高標準市場體系建設，推動形成統一開放、競爭有序的市場體系。
會議並稱，「針對一些平台企業存在野蠻生長、無序擴張等突出問題，我們加大反壟斷監管力度，依法查處有關平台企業壟斷和不正當競爭行為，防止資本無序擴張初見成效，市場公平競爭秩序穩步向好」。
會議強調，要統籌發展和安全、效率和公平、活力和秩序、國內和國際，堅持監管規範和促進發展兩手並重、兩手都要硬，明確規則，劃出底線，設置好「紅綠燈」，引導督促企業服從黨的領導，服從和服務於經濟社會發展大局，鼓勵支援企業在促進科技進步、繁榮市場經濟、便利人民生活、參與國際競爭中發揮積極作用。
會議並強調，要加快建立全方位、多層次、立體化監管體系，實現事前事中事後全鏈條全領域監管，堵塞監管漏洞，提高監管效能。要加大監管執法力度，加強平台經濟、科技創新、資訊安全、民生保障等重點領域執法司法。「要完善反壟斷體制機制，充實反壟斷監管力量。」
據發布，中共中央政治局常委、中央全面深化改革委員會副主任李克強、王滬甯、韓正出席了會議。（編輯：楊昇儒）1100830