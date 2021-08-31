中國藉海上交通安全法表態　美軍艦不屬無害通過

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中國海事局近日發出公告，指根據此法，5類外國船舶進入中國領海應向海事管理機構報告，包括：潛水器；核動力船舶；載運放射性物質船舶；載運散裝的油類、化學品、液化氣體等有毒、有害物質船舶；以及法律、行政法規或國務院規定可能危及中國海上交通安全的其他船舶。
外界關注，中國此舉是否會和國際法中「無害通過」（Innocent passage）的概念衝突。
聯合國海洋法公約（UNCLOS）規範，「領海」是沿岸國基線起算12海里的海域。原則上，包括軍艦在內的外國船隻，在不影響沿岸國和平、主權、違法或造成污染等行為下，可在領海「無害通過」（Innocentpassage）。
不過軍艦「無害通過」是否須報告沿岸國，實踐中仍有辯論。事實上，「中華民國領海及鄰接區法」也規定，外國公務船及軍艦航經中華民國領海應先告知。
中國要求外國軍艦進入領海須經批准並非新規。專研國際法的台灣守護民主平台理事宋承恩告訴中央社，1992年實施的「中華人民共和國領海及毗連區法」中已有相關規定。
宋承恩表示，主張「航行自由」是美國長期的政策，只是近年頻繁在南海和中國交鋒，才受到矚目。他說，派出軍艦「無害通過」相關沿岸國，就是美國最常見的做法。
宋承恩又說，美國主張一些「只在退潮時浮出水面」的島礁不應擁有領海；並號召英、法和德國等盟國軍艦進出南海，捍衛「航行自由」，南海情勢更顯緊張。
本次中國修法列出的5種外國船艦中，潛水器、核動力船舶2項受到矚目。目前擁有核子動力航空母艦的國家，只有美國和法國，相關條文被認為是指向這些國家的軍艦。
宋承恩認為，中國是藉本次修法表態，美國等國家軍艦構成安全威脅，不應享有國際法中「無害通過」的權利。（編輯：楊昇儒）1100830