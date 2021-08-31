面試電話不敢接？女揭「真實理由」 內行秒懂：90％以上
每個應屆畢業生都會急於求職，希望能夠過上穩定的生活，而在求職階段，面試是相當重要的一環，但由於是新鮮人，職場上的一些眉角常常不懂，在過程中出現不合理的狀況也搞不清楚狀況，因此誤上賊船都有可能。近日，就有網友分享自己接到人資打來的面試電話，但自己卻不敢接，理由曝光後引發討論。
編輯中心/綜合報導
2021-08-31 11:52:54
原PO在「Dcard」貼文指出「我是應屆畢業生，昨天下午投履歷到一家診所，結果凌晨一點多手機顯示該診所用人力網站打電話過來，我嚇到不敢接，今天也沒有收到該診所的任何通知，想請問大家我該回電過去嗎？還是有可能對方不小心按到？」
貼文一出，網友紛紛回應「感覺這種都是校長兼撞鐘，多半很雷」、「絕對要逃，我找工作的時候有公司在凌晨3點寄面試邀請，整個傻眼，直接謝謝再聯絡」、「不可能有人資在半夜邀約面試的，這種多半都是屎缺」、「1點半打電話這種還不快逃，連沒入職基本禮貌都沒了，入職還得了」、「半夜一點真的超有事＝＝，90％以上很雷」。
另外，也有不少人分享經驗表示「前公司老闆都凌晨三點發面試通知及offer，只能說這個時間收到甚至接到電話，很大的機率在入職之後也會有相同的情況」、「血淋淋的例子來了！我當初面試前公司的時候主管也是晚上十一點多打來約面試時間，結果後面果不其然是間責任制，所有人都加班加到爆的公司喔」、「遇過半夜3點回面試訊息的主管，面試時說不太需要加班，進去後常態性加班」。（編輯：張嘉哲）