面試電話不敢接？女揭「真實理由」　內行秒懂：90％以上

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結果凌晨一點多手機顯示該診所用人力網站打電話過來，我嚇到不敢接

▲原PO應徵的職位半夜一點多打電話過來約面試，讓她感到相當困惑。（圖/Dcard）

晚上十一點多打來約面試時間，結果後面果不其然是間責任制，所有人都加班加到爆的公司喔