特企／Smeg復古迷你冰箱　時尚主播周明璟的夢幻單品

meg風靡全球的復古50年代系列，最具代表性的復古冰箱，將於9月1日全新推出Mini版「復古迷你冰箱FAB5」。以圓潤復古造型設計，結合現代科技與工藝美學，完美詮釋義大利的美學氛圍。高質感與亮眼的外型，成為空間內眾所矚目的焦點。不僅是家電，更是藝術精品。





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時尚室內設計節目《設計家TV》主持人周明璟是許多頂級精品御用主持人，擁有獨到時尚品味、追求生活美學，居家設計更是傾注許多心力。她在家電的選擇上，更是指定熱愛的義大利Smeg，該品牌多次獲頒國際設計大獎，不但外型好看，放在時尚裝潢當中，有著精品質感、如同藝術品存在，亦兼具實用性，更是國內外許多時尚名媛的首選。





Smeg顛覆傳統冰箱的思維，讓復古迷你冰箱成為臥室生活的必備元素。您可以選擇放置於臥室／更衣室等場域，讓每日的細緻保養變得更加愜意簡單；亦可將其放置於迎賓空間，除了擁有吸睛的造型，還兼具招待賓客、享用飲料吧的功用。讓您將生活與其完美結合，幸福氛圍不間斷！





「復古迷你冰箱FAB5」小巧體積卻擁有38公升大空間，可將美妝保養品一次收納。可調式的玻璃層架讓您可自由調整間隔高度，讓空間運用更靈活。不僅如此，「復古迷你冰箱FAB5」更結合電子溫控系統，可手動調節3℃、6℃共2段溫度，時尚美麗更兼具實用。





義大利美學廚房家電第一大品牌Smeg，是風靡國際市場的高級家電設計品牌，與眾多世界級設計大師合作，產品設計融合藝術、效能、人性化，完美演繹義大利對美學的熱誠與創造力。全新年度話題商品「復古迷你冰箱FAB5」2021年9月1日起至2021年10月31日，限時預購優惠中！有興趣的粉絲歡迎蒞臨「品硯美學廚電」全台門市專櫃現場鑑賞。



