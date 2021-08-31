民進黨誕生　游錫堃：是整個世代台灣人的貢獻

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游錫堃今天接受廣播節目專訪時提到，民進黨的誕生是整個世代台灣人的貢獻。回顧那時的社會氛圍，圓山組黨的前幾年接續發生美麗島事件、林宅血案、陳文成命案和江南命案，當時要組黨不敢說自己是視死如歸，但可以說是「視關如歸」。
游錫堃解釋，當時聽聞美麗島受刑人被抓時，根本來不及跟家人說再見，家人也找不到人；因而在圓山組黨前一晚，他接老婆與兒子同住台灣省議員會館，一家4口擠在木板床上，儘管沒說出隔天要組黨一事，但希望自己如果被抓時，還有機會讓他們知道、說聲再見。
對選在圓山飯店舉行創黨大會，游錫堃說，其實是誤打誤撞；因為當時借不到其他五星級飯店，圓山飯店剛好可以租借。雖然當時那邊是國民黨情治重鎮，但燈塔之下常是最暗的。
而且，游錫堃表示，黨外媒體很少報導他的新聞，自己也不是第一線政治明星等因素，讓會議最終順利舉行。
新書「衝破黨禁1986：民進黨創黨關鍵十日紀實」，游錫堃將圓山組黨成功歸納出十大因素，分別是國內民主覺醒、國際民主浪潮及友邦關心、明修棧道與暗渡陳倉、以「後援會」為平台、事前妥善策畫、積極籌備守口如瓶、選前組黨抓人成本高、選擇圓山飯店、選擇9月28日，和預備會議形成共識。（編輯：康世人）1100831